Los colectivos en favor de la movilidad sostenible activa no participarán con el Ayuntamiento en la organización de la Semana Europea de la Movilidad (SEM). Así lo han anunciado a través de un comunicado en el que precisan que dos han sido los motivos principales en la toma de esta decisión: la falta de tiempo para organizar una SEM en condiciones y la falta de compromiso en la realización de acciones de calado, en línea con los objetivos de la Semana Europea de la Movilidad.

“Hasta el mismo día 31 de agosto, hemos mantenido viva la intención de colaborar con el equipo de Gobierno local. Diariamente hemos estado en contacto con los técnicos encargados. Nos consta el interés de estos por realizar una SEM a la altura de una ciudad como Cartagena, pero la dejadez, falta de implicación y de un verdadero interés por parte de los concejales y concejalas responsables, nos ha llevado finalmente a tomar esta decisión”, comenta Susana Otón, de la Asociación Vía Libre.

“En la última reunión de la Mesa de la Movilidad, a finales de enero de este año, insistimos en la importancia de comenzar a organizar las actividades de la SEM, ya que, al coincidir las fechas con las Fiestas de Cartagineses y Romanos, es necesario planificar y divulgar bien los contenidos de la misma, para poder alcanzar los objetivos a conseguir”, explica Loto Fernández, del colectivo MoviliCT por tu Salud. Además, añade que “no fue hasta mediados de julio, cuando desde el Ayuntamiento se nos convocó a la primera reunión, en la que indicamos la necesidad de acelerar los trabajos de organización de la misma, sobre todo en aquellas propuestas que implicaban la coordinación entre distintos departamentos municipales”. Así, ante la falta de respuesta, el pasado 17 de agosto los colectivos remitieron una carta a la concejala Cristina Mora, indicando su intención de abandonar la organización de la SEM, si no se comprometían a llevar a cabo una selección de propuestas esenciales. “Al no tener respuesta afirmativa a las mismas, el día 1 de septiembre decidimos comunicar nuestra decisión definitiva de no participar en la organización”, indica.

“No ha sido una decisión fácil”, señala Paula Valdivieso, de Madres por el Clima. “Hemos esperado hasta el último momento y mientras tanto las personas que integramos los colectivos no hemos dejado de trabajar de manera altruista, buscando los mejores itinerarios para las rutas ciclistas que queríamos organizar, hablando con entidades para que colaboraran en las mismas y buscando la mejor manera de solucionar los posibles inconvenientes”, argumenta. De todas estas gestiones, se ha informado al Ayuntamiento, a través de los técnicos encargados. “Finalmente, todo el trabajo que hemos realizado, empleando nuestro tiempo y dinero, no ha servido para nada, ya que el Ayuntamiento sigue viendo la SEM desde un punto de vista lúdico, dejando a un lado el verdadero objetivo de la misma: Fomentar el uso del transporte sostenible y limpio entre los ciudadanos de Cartagena”, dice Valdivieso.

Entre todas las actividades sugeridas al Ayuntamiento, había cuatro de gran importancia para los colecgivos. La primera era ofrecer el transporte público gratuito durante toda la SEM, del 16 al 22 de septiembre; la segunda, habilitar en dos calles principales de nuestra ciudad, un carril bici temporal durante el día 22 de septiembre, que es el Día Europeo Sin Coche y nuestra festividad local de Cartagineses y Romanos; la tercera se centraba en gestionar el traslado de ciclistas en la línea de ancho métrico de Cartagena hasta La Unión y viceversa, para aquellos ciclistas que por la distancia no pudieran realizar en su totalidad uno de los itinerarios ciclistas; y la cuarta, poner en funcionamiento de una vez la oficina del Peatón y la Bicicleta. “A 1 de septiembre, sólo contábamos con la respuesta afirmativa de enviar a RENFE una carta, redactada conjuntamente con los colectivos y el Ayuntamiento. Del resto de propuestas, lo único que sabíamos es que se estaban negociando”, explica Eduardo Lucas Muñiz de la Asociación Bicue.

“En nuestro comunicado al Ayuntamiento, hemos dejado claro que el no participar en la organización de esta SEM, no significa que demos por terminada nuestra colaboración con ellos en intentar mejorar la movilidad sostenible en nuestra ciudad”, manifiesta Fernando Tonda, de MoviliCT por tu Salud. “Es por ello, que le hemos indicado la necesidad de que designen cuanto antes a las personas que desde el Ayuntamiento van a formar parte de la Mesa de la Movilidad, para que nos pongamos a trabajar desde ya en solucionar los problemas de nuestro municipio en lo que a movilidad se refiere”.