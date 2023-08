La tradición marinera de la población cartagenera de El Portús se revivirá el próximo sábado 19 de agosto junto al mar Mediterráneo. Ese día, a partir de las ocho de la tarde, los habitantes de este enclave costero del municipio de Cartagena se vestirán con las ropas típicas de faenar en la mar para recrear un arte de pesca extinto: la jábega. Al día siguiente se celebrará una feria en torno al mar y la naturaleza.

La décimo segunda edición de esta Portusium Jábega ha sido presentada en el Palacio Consistorial de Cartagena por la edil delegada de Turismo, Belén Romero; el organizador de la Portusium Jábega, Alberto Navarro; el presidente de la Asociación de Vecinos de El Portús, Luis Saura; y la presidenta de la Asociación de Mujeres de El Portús, Toñi Navarro. También ha asistido la edil de la corporación Isabel Andreu.

La edil ha ensalzado que "en El Portús todavía quedan habitantes que siguen transmitiendo las costumbres marineras generación tras generación". Romero también ha puesto de relieve "la muestra de tradiciones que es esta Portusium Jábega expone el valor pone en el lugar que merece a este pueblo marinero del parque natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán". Por su parte, el organizador de la jábega, Alberto Navarro, ha resaltado la participación de pequeños y mayores en esta jornada que "recupera un arte ancestral de pesca utilizado incluso en el Atlántico, y que servía como sustento de muchas familias". También ha comentado que "todo el pescado que capturaremos en El Portús se devolverá vivo al mar".

Antes de la jábega tendrá lugar a las diez de la mañana del sábado una limpieza de fondos marinos en El Portús por parte de buceadores deportivos. Con ello se busca sensibilizar y concienciar a la población del respeto y cuidado del espacio natural protegido de la Sierra de la Muela, Roldán y Cabo Tiñoso en la que se encuentra El Portús.

La jornada continuará a las 19.30 horas con una misa marinera en la ermita, que servirá de antesala a la tradicional jábega. La cala y recogida de este arte de pesca estará amenizada con música de habaneras. Por la noche se servirá un caldero de pescadores y habrá un concierto gratuito de Los Intocables de Eliot Ness. La jornada concluirá a la una de la mañana con una lotería familiar. El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena.

Al día siguiente, el domingo 20 de agosto, se celebrará la Feria del Mar y la Naturaleza a partir de las ocho de la tarde. Será un punto de encuentro, donde diferentes asociaciones y entidades darán a conocer las tareas y las actividades que organizan para el cuidado y mantenimiento de los montes y el mar. Se desarrollará en la plaza pública de El Portús, también conocida como pista. Habrá paseos de gente vestida de época modernista, espectáculos de danza área, música y servicio de barra y plancha a precios populares.

La Jábega en El Portús

La jábega consiste en echar una red en la bahía de la playa. Desde la misma playa los pescadores, armados con el estrobo, tiran de la red para llevarla a la orilla y sacar todo el pescado que contiene. En la actualidad este arte de pesca está prohibido y ya no se usa. Para la recreación de la Portusium Jábega se utiliza una red, que no arrastra el fondo marino, si no que por medio de unos flotadores o bollas queda suspendida en el agua. Todo el pescado capturado será devuelto vivo al mar.