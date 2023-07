Hace escasos días la Dirección General de Patrimonio Cultural ordenó que se demoliera "de inmediato" la rampa de hormigón armado que el Ayuntamiento de Cartagena construyó en la poterna de la Puerta del Socorro de la Muralla de Carlos III el pasado mes de junio. En este contexto, los arqueólogos municipales han propuesto la realización de catas en la zona para "confirmar que originalmente tenía un tamaño mayor, lo que facilitaría los nuevos trabajos encargados por el Gobierno municipal para establecer una solución de accesibilidad definitiva", según ha asegurado el Consistorio en un comunicado.

Los especialistas creen que el nivel original de la puerta podría estar unos 40 centímetros más abajo que en la actualidad. "Recuperar esas dimensiones reduciría el desnivel respecto al césped y permitiría plantear una rampa de acceso de menores dimensiones y sin impacto visual sobre la Muralla", han explicado las fuentes municipales. La nueva estructura empezaría en el exterior y continuaría evolucionando dentro de la muralla para salvar la diferencia de cota.

Así pues, los arqueólogos han iniciado un estudio documental y plantean realizar tres catas junto a las puertas interior y exterior y en un punto intermedio del pasillo que las une. Estas prospecciones confirmarían la estructura original y permitirán ajustar la solución técnica definitiva que debe garantizar los usos del acceso y de la explanada. La realización de catas comenzará en cuanto sean autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

El Consistorio no quiere desmontar aún la rampa

Por otra parte, el Ayuntamiento ha asegurado va a defender la necesidad de no proceder a desmontar el acceso levantado antes del festival Rock Imperium hasta que no exista una solución definitiva para garantizar el uso de la puerta por los alumnos del Campus de la Muralla de la UPCT. Igualmente, los Servicios Jurídicos defenderán ante la Dirección General de Patrimonio Cultural que culmine el expediente abierto inicialmente sobre las obras junto a la muralla y que se encuentra aún en trámite de subsanación. La alcaldesa, Noelia Arroyo, defendió la semana pasada que la rampa "no dañaba de ninguna forma a la Muralla" y que esta se construyó "con el permiso de la Dirección General de Patrimonio Cultural".

La Puerta del Socorro en la que se ubica la rampa conectaba en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, la fortaleza del Castillo de los Moros con la ciudad, mediante un camino cubierto, especie de trinchera, que partía de la Puerta del Socorro, situada en la muralla de Carlos III, que actualmente es un acceso a la Universidad Politécnica.