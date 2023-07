MC Cartagena llevará al Pleno municipal que se celebrará mañana una moción para poner en marcha de forma urgente los primeros Cambiadores Inclusivos municipales. El objetivo de la formación es el de «garantizar la no exclusión real, ya que todas las formaciones políticas la contemplaban en sus programas como una de las líneas estratégicas para este mandato». Es más, apuntan, «en mayo de 2022 ya se aprobó una moción al respecto y todavía no se ha hecho absolutamente nada».

Un Cambiador Inclusivo es un inodoro, lavabo, ducha y camilla combinados en un espacio para uso de personas con grandes y/o complejas necesidades de asistencia en la higiene que requieren la ayuda de hasta dos personas de asistencia.

Las instalaciones de Cambiadores Inclusivos no están diseñadas para el uso de personas autónomas o para ser utilizadas como instalaciones para cambiar pañales de bebes.

Para el portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, «desde MC vamos a seguir dando la batalla para que Cartagena no excluya a ninguno de sus habitantes. Por eso, en el próximo Pleno debatiremos una moción en la que exigimos que se ponga en marcha de forma urgente una red de Cambiadores Inclusivos municipales, coadyuvando también con todas las administraciones para garantizar la no exclusión real y no como un eslogan».

Giménez Gallo hace hincapié en que «es evidente que son necesarios estos cambiadores inclusivos, como lo son los parques infantiles, para que el disfrute y la dignidad de niños y no tan niños que tienen estas necesidades sea garantizado por las administraciones. Si no atendemos desde el ayuntamiento a las personas, no servimos para nada».

«En este caso Noelia Arroyo lleva un año sin cumplir la moción que aprobamos en el Pleno. Ha instalado unos aseos de pago de Hidrogea, en cambio ha sido incapaz de atender una demanda tan justa como necesaria la que abanderan Joaquín y Julia, Julia y Joaquín, ese `JJ Running Team´ que lucha todos los días contra la exclusión en Cartagena», finaliza el portavoz de MC.