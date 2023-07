Sí Cartagena llevará el próximo jueves al pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento inste a la Diputación Permanente de la Asamblea Regional a que amplíe de forma urgente la moratoria urbanística del Mar Menor. El 3 de agosto decae esta medida que frena las nuevas construcciones en el entorno de la laguna salada. El partido de Ana Belén Castejón pretende que con esta iniciativa se eviten "efectos indeseables en forma de nuevos desarrollos urbanísticos cerca de espacios protegidos".

La moratoria tenía un plazo de tres años tras la aprobación de la Ley del Mar Menor, y su vigencia estaba condicionada a la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, un documento que no está listo. "Nos preocupa que el bloqueo que ahora mismo vive la constitución del Gobierno regional genere una situación de inseguridad jurídica por inacción, a todos los niveles, en lo referente al Mar Menor. El Gobierno regional no ha cumplido con la Ley que impulsó y no ha sido capaz, o no ha querido aprobar" dicho plan, recuerda la concejala.

El partido teme que a partir de esa fecha, si llega al Ayuntamiento un expediente para iniciar un nuevo desarrollo urbanístico, "los funcionarios municipales no tendrán herramientas legales para poder pararlo". Esta situación está generando "incertidumbre en agricultores, promotores, empresarios turísticos, colectivos ecologistas y vecinales", asegura la concejala del grupo mixto.

Además, Sí Cartagena ha solicitado que la Asamblea corrija "los evidentes errores de delimitación" de esta área de exclusión temporal a las construcciones y excluya de la moratoria a la localidad de Cabo de Palos.