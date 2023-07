Ha sido concejala de la oposición sin liberar, portavoz con dedicación exclusiva del PSOE cuando gobernaba el PP, alcaldesa socialista, vicealcaldesa, alcaldesa no adscrita... Ana Belén Castejón parece haber tenido mil vidas en el Ayuntamiento de Cartagena y tiene material para publicar su propio Manual de Resistencia, al estilo del presidente Pedro Sánchez.

Tiene mérito continuar en el Ayuntamiento con un partido creado un año antes.

Sí. Es complicado entrar con una marca localista propia en tan sólo un año. Si a eso unimos la enorme movilización del voto de centroderecha de las pasadas elecciones, creo que el resultado de Sí Cartagena se puede considerar un éxito.

¿Qué se le pasó por la cabeza cuando se enteró de que José López se retiraba?

Pues no me sorprendió, si le soy sincera; él manifestó que gobernaría solo y se puso como reto alcanzar la Alcaldía. Al no conseguirlo, fue coherente con sus palabras. El señor López, siempre lo he dicho, no tiene mal fondo, aunque le pierden las formas.

Valore el resultado de Arroyo.

Siempre que se gana es un buen resultado, máxime si se comparan los resultados con los de 2019. Lo que sí es cierto es que los populares en Cartagena quedaron lejos de la mayoría absoluta, siendo este, además, el segundo peor resultado del PP desde 1995.

Compartieron Alcaldía cuatro años pero es ella la que mantiene el bastón de mando. ¿Qué hizo mejor que usted?

Era evidente que el PP iba a sacar más votos que Sí Cartagena porque siempre ha contado con un respaldo institucional a nivel nacional y regional. Además, el PP sí apoyó el pacto, sin necesidad de expulsar a nadie, pero bueno, eso es agua pasada. Sí que me gustaría dejar claro que, si en mayo de 2019 el portavoz de MC hubiera sido Giménez Gallo, le aseguro que mi decisión no hubiera sido la misma. Segurísimo.

¿Se arrepiente de haber pactado con Noelia Arroyo, fue todo un paripé?

Siempre no. El pacto funcionó razonablemente bien durante la primera etapa de la legislatura, pero no todo era tan idílico como parecía. Cuando se produjo el relevo en la Alcaldía, de repente comenzaron a cambiarse las formas y el fondo.

¿A qué se refiere?

Afloraron actitudes, conductas propias de una forma de gobierno unilateral, descuidando las reglas que precisa un gobierno en coalición. Actuaba como si gobernara sola, con mayoría absoluta... Era una persona diferente. Pese a todo, optamos por seguir dentro con las mejor de nuestras sonrisas y continuar con el compromiso de estabilidad adquirido.

¿A lo mejor esperaba que la rescatara para formar parte de su Gobierno municipal?

Para nada, y si me lo hubiera ofrecido le habría dicho que no. Ya no existía el motivo que nos unió el pasado mandato. Las diferencias ideológicas son más grandes de lo que han podido parecer.

Si no era eso, ¿ha echado en falta algún gesto?

Eso sólo depende de ella. Si algo he aprendido desde que estoy en política es la forma de entender a todos los que piensan diferente y que no ven la vida desde mi misma óptica. Nada espero de quien nunca nada dio.

¿Considera que la está castigando? ¿Por qué?

Las percepciones de cada uno son muy subjetivas y prefiero que sean los ciudadanos los que valoren eso. Nunca fui una socia sumisa y siempre defendí con vehemencia cuál era mi posición, mis ideas y las necesidades de los cartageneros. Posiblemente sea ésta la razón. No lo sé.

Ha sido alcaldesa mediante pactos con partidos diferentes en varias legislaturas, ¿qué aprendizaje saca?

Que de todo el mundo se aprende, que nadie tiene la verdad absoluta y que todas las formas de pensar tienen aspectos positivos que pueden ser útiles a la sociedad y a nosotros mismos. Sigo pensando que la política del pacto, del acuerdo y del consenso es la más eficaz para dar solución a los problemas de la gente.

Como mujer progresista, ¿dónde cree que está el problema con el PSOE regional?

Tras treinta años de gobiernos conservadores en nuestra tierra se debería haber producido ya la alternancia. Es sano para la democracia que esto ocurra. Todos los progresistas de esta región, yo la primera, tenemos que hacer una reflexión serena de qué estamos haciendo mal para que una Comunidad que no es precisamente la que mejores indicadores presenta en cualquier aspecto que se analice, no apueste por un cambio de izquierdas. Es para hacérnoslo mirar y no vale con decir que los de enfrente son muy malos.

"Los demócratas no podemos consentir retrocesos que costó décadas conseguir" Hace unos días le pidió en el Pleno que aparcara «la soberbia» por la asignación de los grupos. ¿Han hablado desde entonces? ¿Tiene arreglo este conflicto? Hablar directamente con ella no, sólo hemos coincidido en la Junta de Portavoces previa al pleno del día 12. No hay conflicto, simplemente es que no hay relación. En las cosas buenas para Cartagena podrá contar con nuestro voto y en las decisiones que consideremos perjudiciales las pondremos de manifiesto. Lo que sí le diré es que en estas situaciones, la forma de ser de cada cual influye muchísimo en el día a día. Sólo le ha asignado un trabajador. ¿Le parece injusto? Si atendemos al reglamento, un trabajador es lo que nos correspondería, puesto que el reparto de medios debe hacerse de manera proporcional a la representación. Si hubiera sido así para todo el mundo lo consideraría justo, pero cuando hay grupos a los que no se les ha aplicado el reglamento de forma tan tajante como a mí porque van a contar con más trabajadores que concejales, la opinión es bien diferente. Pero ya le adelanto que no me voy amedrentar. Siempre he tenido claro que la contundencia en la labor de oposición no puede estar condicionada al mercadeo. Augura un mandato imposible para Arroyo si no se pliega a hablar con la oposición? Con 10 concejales de 27, o llega a acuerdos o el municipio se bloquea. No se trata de plegarse, sino de consensuar, acordar y pactar y para eso hace falta mucha humildad. Yo lo hice cuando tuve que gobernar en minoría, siendo 6 concejales los que formábamos el Gobierno. Fue una etapa muy dura y difícil, pero de la que más aprendí. ¿Qué retos se plantea esta legislatura? Voy a intentar ser la voz de las personas que tengan algo que proponer, algo que exigir, especialmente a los más débiles, los que peor lo están pasando y siempre con una visión constructiva. ¿Cómo ve el panorama electoral? Con mucha preocupación. Se están escuchando propuestas que atentan contra derechos fundamentales de las personas. Ojalá la sociedad sea consciente de lo que hay en juego. Todos los demócratas no pueden consentir retrocesos que han costado décadas conseguir.

Ana Belén Castejón atiende a La Opinión en su nuevo despacho. A los pies de la imagen puede observarse una plumilla de Nicomedes Gómez de Enrique Escudero de Castro, el primer alcalde de la democracia socialista, con el que se siente muy identificada «por su centralidad política y su capacidad para pactar y gobernar en minoría». La camiseta que luce, en apoyo al comercio local, es un diseño de Lulux Complementos.