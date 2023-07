Tras el varapalo que se llevó el Gobierno de Cartagena el viernes pasado, cuando la oposición tumbó la propuesta de retribuciones para los miembros de la Corporación y de los nuevos coordinadores generales, la alcaldesa, Noelia Arroyo, consiguió llegar a un acuerdo con el PSOE para desbloquear la situación. Ello le ha permitido aprobar por fin la propuesta, que ha presentado esta vez por separado y con algunas modificaciones a petición de los socialistas, en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles.

Por un lado, la propuesta de las retribuciones salió adelante con los votos a favor del Gobierno y del PSOE, la abstención de MC y los votos en contra de Vox y el Grupo Mixto (Sí Cartagena). De esta forma, todos los miembros de la Corporación mantendrán los mismos sueldos que percibían en abril, los cuales aumentaron ligeramente durante el mandato anterior al aplicar una actualización del IPC en 2021 (recordando que renunciaron a las subidas de 2020 y 2022). Así pues, el Gobierno “costará un 20% menos, es decir 173.500,32 euros menos al año, lo que supondrá 694.001,28 euros menos durante la presente legislatura 2023-2027”, tal y como explicó el PP.

En su explicación de voto, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, destacó que “no tenía sentido mantener el voto en contra al mantenerse las mismas retribuciones”, pero que se abstuvieron debido a que “no pueden avalar que no se dialogue con la oposición en estas cuestiones”. Giménez también hizo hincapié en que pese a que se congelan las retribuciones, “es el Gobierno per cápita más caro de la historia de Cartagena”. “Podrían haber decidido no crear 10 áreas y que algunos concejales fueran delegados”, dijo dirigiéndose al Partido Popular, al que pidió que “de ahora en adelante abandone su trinchera, deje de utilizar al PSOE como muleta y trabaje con todos los grupos para desbloquear los proyectos estratégicos”.

Por parte del PSOE, Pedro Contreras subrayó que su única exigencia para dar su visto bueno era que no se incrementara el coste de las retribuciones, algo que “se ha cumplido”. “Somos representantes públicos coherentes y responsables”, añadió, al mismo tiempo que le lanzó varias preguntas al resto de ediles de la oposición: “¿Es que no es digno que se retribuya a los políticos?, ¿están ustedes dispuestos a rechazar su sueldo y trabajar gratis? Hacer populismo y demagogia solo denosta el trabajo público”.

El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, explicó que su formación volvió a votar en contra ante la “falta de argumentación del Gobierno a la hora de presentar su iniciativa”. En cuanto en la distribución de puestos y responsabilidades, López incidió en que “actualmente nos encontramos con áreas sobrecargadas de trabajo y que requieren de un coordinador para poder desempeñar sus funciones, así como muchas otras que parece que se han distribuido con el único propósito de optar al mayor sueldo posible para los ediles elegidos”. Vox también señaló directamente al PSOE, al que criticó por “haberse quitado la careta” al haber cambiado su voto pese a que “la propuesta del Gobierno es la misma”.

El Grupo Mixto, formado únicamente por Sí Cartagena, también mostró su negativa a la propuesta, pues en palabras de su portavoz, Ana Belén Castejón, “no entienden porqué la actualización de salarios para la presente legislatura no es lineal”. Castejón reveló que, tras haber estudiado la propuesta, pudo observar como, “no hay un criterio igualitario para todo el mundo”, pues “unos salarios se actualizan por encima del 5%, otros por encima del 6% e incluso algunos llegan al 10%”. Además, en las cantidades que se fijan para las retribuciones al inicio de la legislatura, añadió, “se deben comparar con las que se fijaron en el mismo Pleno de hace cuatro años”, pues a su juicio, “si no se hace así, se está falseando la realidad”.

La encargada de responder por parte del Gobierno fue Esperanza Nieto, quien acusó a MC de “querer bloquear cualquier propuesta para después echarle la culpa a otro”. Por ello, pidió a la formación cartagenerista, que “antes se ponían de perfil, porque sabían que había un Gobierno que sacaba adelante sus iniciativas”, que “a partir de ahora se moje y tome decisiones”.

Visto bueno a los coordinadores

También salió adelante la propuesta que fija las retribuciones de los nuevos coordinadores y que por tanto hace oficial su nombramiento, en esta ocasión con los votos a favor del Gobierno y del PSOE y en contra del resto de grupos. Finalmente serán tres en lugar de cuatro, como planeaba el Gobierno en un principio. Carlos Martínez, que cobrará 64.253 euros, será el coordinador de Gobierno, Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos; Jorge de Juan el de Artes Escénicas e Industria Audiovisual (44.977 euros); y María Amoraga de Contratación y Patrimonio (53.446 euros).

Giménez Gallo volvió a criticar una vez más al PSOE por “hacer de muleta al PP con tal de haber conseguido un asesor más en su Grupo Municipal”. Contreras, por su parte, hizo hincapié en que le parece “una incoherencia” que Giménez Gallo vote en contra “teniendo en cuenta que en 2017 fue coordinador de Desarrollo Sostenible en 2017 y se blindó el sueldo”.

El PSOE aseguró que había votado a favor debido a que el PP “cumplió sus exigencias”, que pasaban por retirar uno de los coordinadores, lo que, según expuso Contreras, “supone una reducción del gasto del Gobierno de más de 200.000 euros; y por que las personas elegidas “no fueran políticos y gozaran de reconocido prestigio y solvencia técnica”. El socialista destacó que “hay cuestiones que están por encima de los grupos” y que “la ciudad tiene que ponerse en marcha”, por lo que pidió al Gobierno que “no se repita una situación como la vivida en estas propuestas en el futuro”.

Castejón explicó que su voto siguió siendo negativo debido a que “se habían corregido cuestiones de forma, al separar las propuestas y dar a conocer los nombres de los coordinadores”, pero “no de fondo”, pues, tal y como expuso el viernes pasado, su formación considera que la figura de los coordinadores “generan duplicidades, lo que ralentizará la burocracia”.

Por parte de Vox, López Petrel explicó que habían votado en contra porque “querían conocer a las personas que ostentarán esos cargos”. ya que a su juicio, “su nombramiento tiene que estar justificado con una argumentación de méritos y objetivos”.

Nieto criticó a Castejón por “el disparate de solicitar tres asesores, pese a tener un solo concejal” y por la “incongruencia de oponerse al nombramiento de los tres coordinadores, “cuando es el mismo número que había en la anterior legislatura cuando ella estaba en el Gobierno”. Para concluir, Arroyo añadió que “los perfiles de los coordinadores fueron aprobados el viernes de la semana pasada en Junta de Gobierno, por lo que los Grupos tenían acceso para valorar en función de sus perfiles si aprobaban o no la propuesta”.