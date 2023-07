Pese a los contratiempos, el submarino S-81 ‘Isaac Peral’ está cumpliendo satisfactoriamente con su calendario de pruebas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pudo comprobar este miércoles de primera mano la evolución del buque durante una navegación que hizo en superficie junto al Centro de Buceo de la Armada, en Cartagena.

Tras una reunión que mantuvo Robles con la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, la secretaria de Estado del CNI, Esperanza Casteleiro, y el Almirante Jefe del Arsenal, Pedro Luis de La Puente García-Ganges, esta se dirigió a los medios de comunicación para asegurar que el submarino estará listo para entregar a la Armada en noviembre de este año. Así se lo ha trasladado Navantia, según explicó, a la que ha pedido que “mantenga su compromiso”.

Al respecto, la ministra subrayó que el proyecto lleva “mucho retraso” y que “la Armada española merece lo mejor, con toda la seguridad, pero lo antes posible”. Sin embargo, no quiso mojarse respecto a la falta de trabajadores que denuncia la plantilla de la empresa de construcción naval, que amenazan con iniciar nuevas movilizaciones que, tal y como advirtieron este martes en declaraciones a La Opinión, podrían retrasar la entrega del submarino.

Robles hizo hincapié en que la creación de los S-80 “situarán a España a la vanguardia de la Defensa” y que se trata de un modelo que “se pretende que puedan adquirirlo en otros países”, por lo que su construcción “puede ser un impulso para Cartagena y la industria”.

En cuanto a las pruebas, la ministra asegura que se está avanzando “bien” en el programa de pruebas y que este jueves se va a producir un hito muy importante: la inmersión dinámica. Después se seguirán con las inmersiones a distintas profundidades, la navegación en inmersión. "Para finales de verano el submarino deberá haber bajado al máximo de cota operativa, después comenzarán las pruebas de sistema de armamento y sensores", según explicó a La Opinión el Almirante Jefe del Arsenal.

El programa de la construcción de los S-80 cuenta con una inversión de 6.000 millones de euros y supone la creación 7.000 puestos de trabajo, tal y como recordó Robles. “Son muchas las empresas que participan, por lo que es bueno para la Armada, la industria de defensa, Cartagena, la Región de Murcia y España”. Respecto a la producción de los otros tres submarinos S-80, Robles afirmó que “están en etapa construcción, muy adelantada en algunos casos” y que “el compromiso es que para finales del 2028 estén los cuatro buques operativos”.

Fue a finales de marzo cuando el S-81 comenzó su fase de pruebas más exigente, superando con éxito el que fue su segundo hito, tras la navegación en superficie del año pasado. El buque realizó su primera inmersión estática en aguas de la estación naval de La Algameca, frente al Centro de Buceo de la Armada. Fue, más concretamente, en una ubicación próxima a la boya de 50 metros que se encuentra en la zona. La inmersión pasó por diferentes fases para poder medir los calados en el muelle de armamento de Navantia antes de salir a mar abierto. Esta se realizó tras la navegación en superficie que hizo el submarino en mayo de 2022.

A principios de junio el ‘Isaac Peral’ superó otro hito tras posarse por primera en el fondo marino y realizar a la prueba SAT (Sea Acceptance Test), que fue llevada a cabo por personal de Navantia del proyecto S-80 y miembros de la Armada, que consistió en una prueba en vacío de la esclusa de buceadores y del equipo de salvamento. Un ejercicio que se desarrolló satisfactoriamente y que permitió verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad.

El problema de la falta de personal

La falta de personal que la plantilla lleva denunciando desde principios de año podría suponer un problema más adelante, de cara a la construcción de futuros submarinos. Durante el periodo de pruebas que ha atravesado el submarino S-81 ‘Isaac Peral’ Navantia ha podido paliar la situación con nuevas incorporaciones en el departamento dedicado a este proceso. Sin embargo, según advierte el presidente del comité de empresa, José Antonio Sánchez Cañavate, este departamento no es el mismo que el de construcción, que se encarga de elaborar “en grada” los submarinos. Así pues, explica, el problema de la falta de trabajadores podría empezarse a notar seriamente cuando comiencen a simultanear las pruebas del segundo submarino S-80. Es por esta razón que la plantilla se estuvo manifestando durante los primeros meses del año, estableciendo incluso medidas de no colaboración como no trabajar horas extra o los fines de semana. Llegó incluso a suprimir durante un tiempo el turno de noche, lo que ralentizó los trabajos, y a realizar una parada de dos horas el pasado 15 de marzo, día en el que estaba prevista la varada programada del buque. Sin embargo, las medidas se relajaron durante los últimos meses para no afectar tanto al S-81. A pesar de ello, el pulso entre empleados y dirección que a día de hoy continúa, mientras se negocia la aplicación de un nuevo convenio con el que los trabajadores confían que se dé solución a todos estos problemas estructurales.