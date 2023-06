Hace más de una década que comenzó la restauración del Monasterio de San Ginés, sin embargo todavía sigue sin vislumbrarse en el horizonte el final de las obras. Unos trabajos que «avanzan a cuentagotas», según denuncian vecinos y asociaciones. La propietaria, Hansa Urbana, lleva inmersa en la rehabilitación de las construcciones auxiliares desde octubre del año pasado. Con un plazo de ejecución de 18 meses, estas deberían estar terminadas en primavera de 2024, aunque «apenas se puede ver a un par de obreros en la zona cada pocos días trabajando», lamentan.

Por otro lado, las asociaciones que luchan por la defensa del patrimonio denuncian los retrasos en las obras en el edificio principal y que no se haya actuado todavía en la iglesia y la torre, las cuales siguen deteriorándose día tras día y «corren el riesgo de derrumbarse». Ello pese a que la propietaria está obligada a hacerlo por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

Todo está parado porque la vía judicial parece no tener fin. Según ha explicado a La Opinión la edil de MC, María Dolores Ruiz, quien también forma parte de la Asociación Daphne, ella presentó a principios del año pasado, como concejal del Ayuntamiento, un recurso a Noelia Arroyo, pidiéndole que resolviera ejecutar las dos sentencia (una de 2022 y la otra del 2016).

Ante la falta de respuesta, Ruiz se quejó ante el Defensor del Pueblo pues, «la administración tiene la obligación de contestar», pero en una primera instancia le cerraron el expediente debido que «este consideró que, como eran sentencias judiciales, eran los jueces los que debían determinar si se ejecutaba la sentencia o no».

La edil de la formación cartagenerista volvió a emitir una queja, debido a que, según explica, «yo no pedí que hicieran que los jueces ejecutaran la sentencia, tan solo quería una respuesta motivada por parte del Ayuntamiento en la que me explique por qué no ejecuta la sentencia». Como consecuencia volvieron a abrirle el expediente y en estos momentos continúa en trámite.

Además, en dos Juntas de Gobierno se dictaminó que se requeriría a la propiedad que actuara y, además, un informe de los servicios de gestión urbanística que refleja que, en caso de que la empresa no haga las obras en un plazo de 36 meses -y la licencia es de 2017-, podría hacerlas el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

Viviendas auxiliares

El inicio de trabajos en las viviendas auxiliares «fue fruto de la presión que durante años ejerció la Asociación Daphne a base de denuncias», asegura María Dolores Ruiz. Fue en 2015 cuando finalmente, la Dirección General de Patrimonio resolvió que Hansa Urbana debía actuar ante el avanzado estado de deterioro que presentaban las estructuras.