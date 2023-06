Todo parece alinearse para que Noelia Arroyo sea nuevamente la alcaldesa de Cartagena. Tras conseguir diez concejales en las pasadas elecciones municipales, una de las únicas amenazas que se le cernía sobre el horizonte era un posible pacto entre MC, que logró ocho ediles, PSOE y Vox, ambos con cuatro. Una situación rocambolesca, pero que se planteaba como posible dado lo vivido en 2019, cuando PP, PSOE y Ciudadanos formaron el actual Gobierno. Sin embargo, el portavoz de Vox, Diego Salinas, ha descartado tajantemente este escenario, pues según asegura “su formación no pactará jamás con el Partido Socialista”.

Así lo afirmó momentos antes de recoger su acta de concejal este lunes en el Palacio de Justicia, donde también reconoció haber mantenido “contactos informales” con el resto de partidos. Unas declaraciones que fueron secundadas poco después por Arroyo, que tal y como recordó “también se ha reunido con todos los grupos” a lo que “ha expresado que la voluntad de su partido es que Cartagena siga creciendo, resolviendo todos los problemas que tiene Cartagena e impulsando su programa de Gobierno”. Para ello, subrayó, requieren de “acuerdos puntuales y diálogo permanente durante los próximos cuatro años”. En esta línea, avanzó que "varios partidos le han expresado su voluntad de alcanzar acuerdos de ciudad, aunque "todavía no están cerrados" y "se conocerán próximamente".

Por otro lado, aseguró no temer a un posible pacto entre MC, PSOE y Vox: “No me preocupa nada que no tenga que ver con estar a la altura de la responsabilidad y confianza que hemos tenido de todos los cartageneros en estas elecciones, así como de que consigamos en esta etapa que ahora comienza que también gobierne el PP en el país con nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque creo que será bueno para Cartagena y la Región”.

La formación del nuevo Gobierno será el próximo sábado 17 de junio y de momento la alcaldesa en funciones afirma “no tenerlo cerrado del todo, pero sí una estructura bastante clara”. “Estoy reflexionando mucho sobre los diferentes perfiles profesionales que me acompañan en esta andadura, para que la distribución del trabajo sea lo mejor posible para poder avanzar”, destacó al respecto.

MC sigue sin cerrar puertas

Los concejales de Movimiento Ciudadano también acudieron a recoger su acta. No estuvo José López, que tal y como se dio a conocer hace un par de semanas ha dejado el liderazgo de la formación. De esta forma Jesús Giménez Gallo ha pasado a ser el número uno y Ricardo Segado el ocho, por lo que finalmente pasará a formar parte del Grupo Municipal.

Sobre el asunto de los pactos, Giménez afirmó que su partido “está abierto a que cualquiera de los nueve concejales que no va a apoyar a Arroyo, quien mantiene su posición de gobernar en minoría, pueda apoyar un gobierno de MC”. El nuevo portavoz de la formación cartagenerista, en la línea del resto de portavoces, aseguró que hasta el momento “tan solo ha habido contactos informales”, pero que “a partir de ahora, una vez recogido el acta, puede haber negociaciones formales”.

Manuel Torres asegura que estará en la oposición

Por su parte, el portavoz del PSOE, Manuel Torres, ratificó, una vez más, que su partido “estará en la oposición, que es donde nos ha puesto la ciudadanía”. “Estamos dispuestos a que actúe la democracia y los reglamentos que todos hemos puesto encima de la mesa, a partir de ahí veremos qué pasa” declaró.