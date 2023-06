El calor en los camiones que transportan ganado vivo por España se vigilará estrechamente este verano. El Ministerio de Agricultura y las comunidades activarán el próximo 15 de junio el plan para controlar la temperatura en los transportes de animales vivos durante este verano, una actuación que conlleva el control de todos los camiones que viajan hasta el puerto de Escombreras, en Cartagena.

Las medidas afectan a los desplazamientos con destino tanto a Estados miembros de la Unión Europea como a países extracomunitarios, incluidos los transportes por carretera a los puertos españoles como el de Cartagena con destino a la exportación que duren más de 8 horas, y los transportes en buques de carga rodada con destino a Canarias.

La normativa comunitaria establece que en los traslados largos de animales vivos por carretera (équidos, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos) se debe mantener, en el interior del vehículo, un intervalo de temperatura de 5º C a 30º C, con un margen de cinco grados en función de la temperatura exterior. "Por tanto, el vehículo debe estar equipado con un sistema de control y registro de la temperatura", señala el Ministerio en un comunicado.

Del 15 de junio al 15 de septiembre, las autoridades deberán verificar que las previsiones de temperatura durante el viaje se mantengan dentro de los límites marcados por la normativa comunitaria. "Si no fuera así, se deberá comunicar al organizador que debe modificar la planificación del viaje, ya que no se autorizarán los viajes cuya previsión indique que las temperaturas van a superar los 35º C".

Además, una vez autorizado el desplazamiento, la autoridad competente solicitará al organizador que, junto a la devolución del cuaderno de a bordo obligatorio, se envíen los registros de temperatura realizados durante todo el trayecto para comprobar que se han cumplido los rangos de temperatura previstos en la legislación vigente.

Tal y como se viene realizando desde el año 2019, este plan complementa a otros controles que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma independiente o en colaboración con las autoridades competentes del conjunto de las comunidades autónomas.