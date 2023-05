Después de varias DANA, una pandemia, una guerra y varias crisis, uno de los gobiernos más atípicos de la historia reciente de Cartagena llega a su fin. Un equipo que Noelia Arroyo ha encabezado estos últimos dos años como alcaldesa. Ahora, la candidata del PP busca revalidar su puesto para «seguir trabajando sobre las bases que ha sentado durante este tiempo».

¿Qué balance hace de la presente legislatura?

Hace cuatro años, cuando me presenté como candidata, prometí poner Cartagena en marcha y, a pesar de la dificultades que hemos tenido, creo que hemos cumplido el objetivo. La presencia del PP en el Gobierno ha permitido subir inversiones. En estos momentos estamos movilizando 50 millones de euros, lo que ha propiciado la creación de empleo. Tenemos más turistas a diario que antes de la crisis; hemos bajado impuestos, reducido la deuda a la mitad, creado nuevos eventos culturales y deportivos, etc.

¿Le queda alguna espina clavada después de estos cuatro años?

El objetivo era sentar las bases de la segunda gran transformación que queríamos iniciar en Cartagena, para situarla como una gran capital del Mediterráneo, y creo que se ha conseguido. La espina que se queda no es sobre lo hecho, es por lo que queda pendiente de hacer y es la misma que puede tener cualquier alcalde o responsable público: combatir el desempleo. Aunque hemos conseguido reducirlo a cifras de hace 15 años, uno quiere generar más proyectos y oportunidades para que no haya nadie que no pueda trabajar en su ciudad.

¿Alguna propuesta de su programa que me pueda adelantar?

Durante esta legislatura, en la que las competencias de Patrimonio y Urbanismo las tenía Ana Belén (Castejón), se ha hablado mucho de las famosas parcelas de titularidad municipal que se iban a poner a la venta en el Molinete, una vez excavadas, para coser e integrar el cerro con el Casco Antiguo. Yo siempre he insistido, en la línea de mi partido, igual que hicimos con los 26.000 m2 que empezaron a recuperarse hace 20 años de esa zona, en que esas parcelas deben ser de titularidad municipal y yo no las voy a sacar a la venta. Considero que en esos terrenos, una vez excavados con los dos millones de los que disponemos para ello, debe protegerse el patrimonio que se descubra y se les debe dar un uso turístico y público.

¿Cuáles son sus expectativas electorales?

Los cartageneros nos han transmitido y han interiorizado que a Cartagena le va bien cuando gobierna el PP. Somos un partido de gobierno y cuando está en el Ayuntamiento se nota que Cartagena vuelve a tener vida, que hay obras en la calle, nuevos contratos… Tenemos la suerte de no ser un partido local y por tanto tenemos aliados y buenos interlocutores con el resto de administraciones. De hecho tengo una agenda común con Feijóo para que cuando sea presidente del Gobierno de España, nos ayude a desbloquear y a avanzar en proyectos estratégicos que dependen del Estado.

«Tengo una agenda con Feijóo para que cuando sea presidente nos ayude con proyectos»

Entonces, ¿cree que podrá conseguir la mayoría?

Hasta que no se cuenten los votos todo son hipótesis, pero las sensaciones a día de hoy son muy buenas en el contacto con la calle, tanto de gente que ha confiado toda su vida en el proyecto del PP, como de aquellos que ya no quieren más experimentos, bronca, bloqueos, insultos y quejas permanentes que paralizan el crecimiento, y que busca un equipo capaz de dialogar y de aprovechar oportunidades.

Y de no conseguirla, ¿estaría dispuesta a hacer pactos?

Yo creo que ya he demostrado en esta legislatura que sabemos gobernar dentro de un pacto. No ha habido ninguna crisis de gobierno, pese a que ha sido una legislatura en la que hemos tenido que dar respuesta a situaciones complicadas con mucha generosidad y respeto, pues se hacen muchas cesiones por todas las partes.

¿Le cierra la puerta entonces a algún partido?

No, que va. De hecho hace cuatro años, durante la noche electoral, cuando vimos que el resultado no daba la mayoría a ningún partido, me abrí a todos los partidos, sin despreciar a nadie. El partido que ganó (MC) ni quiso ni supo hablar con nadie entonces.

«Soy partidaria de un debate sobre la biprovincialidad que sume y vertebre»

¿Considera que el Gobierno regional trata a Cartagena como se merece?

Un alcalde siempre pide más, siempre quedan asuntos desatendidos. Pero creo que durante esta legislatura, con el Gobierno regional hemos desbloqueado proyectos y mejoras para la ciudad que eran importantes. Por ejemplo, el de la retirada de fibrocemento de los colegios o la instalación de la Film Comisión regional, entre muchas otras. Pienso que el discurso de: «Murcia nos roba, nos asfixia, nos maltrata» y todo ese tipo de consignas, son consignas populistas para alimentar el odio y manipular la realidad.

¿Qué opina de la biprovincialidad?

Estoy a favor. Lo he dicho ya antes y también el presidente de la Comunidad. Pero estoy a favor de que el debate se genere en todo aquello que nos une y no lo que nos divide. Desde el aspecto positivo de tener dos provincias y de por qué es bueno para Cartagena, para el resto de municipios que nos tienen que apoyar y para España. No soy partidaria de que se genere desde el enfrentamiento, para dividir, aislar y generar odio, lo soy de una provincia que sume, que una, que vertebre territorio y que genere oportunidades.