Su principal virtud es también su mayor debilidad: un amor desmedido por su tierra. Cuando pisan a su ciudad, le hacen daño a él, pues lo interpreta como si se lo hicieran a alguien de su familia. A cualquier cartagenero de bien lo considera uno de los suyos y, por lo tanto, lo defiende «con uñas y dientes, posiblemente con demasiada vehemencia, pero también con todo el amor que hay que defender una causa». Él es José López, candidato a la Alcaldía por parte de MC, quien se ha encomendado la labor de «devolver a Cartagena donde se merece» llegando a la Alcaldía de la mano de su partido, MC, algo que cree fervientemente que será una realidad después del 28 de mayo.

¿Cómo deja el municipio este Gobierno tras la legislatura?

Con más de 40 millones de euros pedidos en préstamos. A esto se suman algunos millones que pensaban que iba a poner Hidrogea para hacer obra pública, bajo el falso título de arreglar las tuberías de la ciudad, pero que finalmente no será así, ya que un juez ha dicho que esa forma de proceder era ilegal. Por otra parte, todos los días en redes sociales escuchamos la palabra suciedad, la que hay dentro y fuera del Ayuntamiento. En cuanto a la gestión municipal, prometen cosas que no cumplen, como los nuevos sueldos de los trabajadores municipales, que no han podido aprobar porque era ilegal. Además, Cartagena está sucia, da asco andar por las calles. Eso es fruto del compadreo con FCC y Lhicarsa que nosotros hemos denunciado con una investigación que sigue en marcha.

¿Cómo plantea MC subsanarlo si llega al Gobierno?

Queremos poner equipos de funcionarios en condiciones en el Ayuntamiento y para ello deben tener jefes en condiciones y que estén capacitados, desde los concejales hasta los directores generales. No podemos avanzar si el que está en la cúspide de un servicio ha sido incapaz de darle celeridad a los trámites administrativos. Habrá que revisar esos cargos, aunque no todos, pues hay algunos que funcionan bien. A partir de ahí, empezaremos a revisar normativas y ordenanzas municipales que han quedado obsoletas para dar un nuevo marco legal a los mercadillos, terrazas, vía pública, cartelería, el Plan General… Y en esa labor queremos darle participación a los ciudadanos.

¿Podría desgranar alguna de las propuestas de su programa electoral?

Primero quiero destacar que no es un programa al uso. Hemos hecho un contrato de gestión municipal, que empieza por la lucha contra la corrupción y termina en la restitución de la provincia de Cartagena, algo que quitaría muchos males endémicos a nivel regional, comarcal y municipal. En total está compuesto por 14 puntos, a los que nos comprometemos y obligamos a cumplir si llegamos al Gobierno. Algunos de ellos son por ejemplo: la limitación de la actividad en los salones de juego con el desarrollo de una plan de salud mental; la vuelta de los Presupuesto Participativos; la publicación de indicadores de gestión, para que cada ciertos meses los ciudadanos vean si se cumplen las propuestas; la creación de un parque de bomberos o de seguridad en Cabo de Palos; desarrollar el proyecto de un gran recinto de festivales y la instalación de la tan demandada concha acústica; el lanzamiento del primer servicio nocturno de ‘búhobus’ los fines de semana; el traslado del CATE lejos de nuestra bahía para hacer una playa urbana; entre muchos otros proyectos.

«Queremos limitar la actividad en los salones de juego con un plan de salud mental»

¿Cuáles son sus expectativas electorales?

Creo sinceramente que vamos a sacar 14 concejales, mayoría absoluta. Va a ser el año en el que Cartagena despierte y en el que los cartageneros de uno y otro signo sean capaces de empezar a perder su sesgo de derechas o de izquierdas y empezar a abrazar un sesgo de sentido común, de capacitación y empirismo.

Entonces, ¿qué opina de la posibilidad de hacer pactos para gobernar?

No hay nada que negociar en cuanto a ese tema. Si somos mayoría suficiente seremos Gobierno y si a ellos no les vuelven a salir los números para hacer una trampa como la que hicieron, que pienso que no lo conseguirán, no tenemos por qué negociar. Creo que los cartageneros son lo suficientemente inteligentes para que nunca más los engañen.

«Todos los días se oye la palabra suciedad, la que hay dentro y fuera del Ayuntamiento»

¿Cuál es su opinión del resto de candidatos?

Mejor que darle mi opinión lo voy a plantear así: yo invito a los cartageneros a que pongan la foto de cada uno de los candidatos, que pidan su curriculum, su vida laboral, que vean cuánto han trabajado y aportado a la sociedad, cuántos puestos de trabajo han creado, cuántos tributos han engrosado en las arcas públicas y cuánto han colaborado por su país, comunidad y ciudad. Y una vez que miren eso, que piensen a quién le dejarían su dinero para que lo invirtiera durante cuatro años. Seguro que MC gana por mayoría absoluta.

¿Cómo es el trato del Gobierno regional con Cartagena?

Lo definen los Presupuestos Generales de la Comunidad cada año. Cartagena y comarca aporta el 33% PIB regional y reciben entre el 6 y el 8%. Y en muchos de los casos no se ejecuta, se va deslizando año tras año. El trato es nefasto, la comarca del campo de Cartagena es la peor dotada de toda la Comunidad: primero Torre Pacheco, después La Unión y en tercer lugar Cartagena.