Desde que en plena pandemia tomó las riendas del partido de forma sorpresiva, Leli García (1971) ha luchado en la oposición, Pleno tras Pleno, para transmitir las demandas de los vecinos. Hace unos meses decidió dar un paso al frente, presentándose como candidata a la Alcaldía por Podemos. Ahora, en coalición con Izquierda Unida y Verdes, planea seguir incansable su labor de fiscalizar a las distintas contratas que «sangran» las arcas municipales.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones?

Nuestras expectativas son las más altas, por supuesto. Salimos a ganar y para ello hemos conformado, sin duda, la mejor candidatura posible de Cartagena. Es verdad que somos conscientes de la dificultad que hoy en día supone conseguir la mayoría dada la fragmentación del voto. No podemos olvidar que Cartagena es el municipio de la Región que más candidaturas presenta a las municipales. Pero eso no es obstáculo para que nos pongamos las metas más altas.

Respecto a pactos ¿está abierto a ellos? ¿Descarta a algún partido?

Es un poco pronto para hablar de pactos. Debemos esperar a ver los que resultados nos deparan las urnas. En cualquier caso, en nuestra coalición solo entendemos los pactos desde el respeto al programa electoral. Está claro que es imposible llegar a acuerdos con aquellos que están en las antípodas programáticas de los partidos que forman nuestra candidatura. Por ello cualquier posible pacto pasa por llevar a cabo las propuestas recogidas en nuestro programa electoral.

¿En qué estado deja la ciudad el actual Gobierno?

El problema no es el estado en que ha dejado este Gobierno nuestra ciudad. El problema es cómo está todo el municipio, y no solo por lo que ha hecho este Gobierno, sino por la herencia de décadas de Gobiernos del Partido Popular. Y el estado se define con una sola palabra: lamentable. No hay más que ver las continuas quejas de la ciudadanía o de las asociaciones de nuestro municipio sobre temas como la limpieza. Estamos pagando uno de los servicios más caros de todo el país para tener el que posiblemente sea el peor servicio. Y lo peor de todo es que el Ejecutivo local nos ha impedido hacer nuestro trabajo de fiscalización apoyando alguna de nuestras muchas peticiones de crear una comisión de investigación que permita identificar el problema y ponerle solución. Al Partido Popular le preocupa más no molestar a su red clientelar que el bienestar de los vecinos y vecinas. Pero esto que hemos dicho de la suciedad es prácticamente aplicable a todo. Barrios y diputaciones abandonados, problemas de movilidad y transporte, falta de plazas en residencias públicas y centros de día para mayores, el patrimonio histórico descuidado y expuesto a la especulación urbanística...

¿Me podría desgranar algunos puntos de su programa electoral?

Sin duda estaremos con todos los sentidos puestos en garantizar Derechos, y los primeros de ellos, son los Derechos Humanos. Somos un municipio diverso, plural y no admitiremos ningún mensaje y acción de odio hacia ninguna persona. Y , por supuesto, la vivienda. Pondremos en marcha un parque público de vivienda de alquiler social que dé cobertura suficiente a todas las familias y personas de ingresos más bajos o más vulnerables. En materia de Igualdad vamos a exigir la introducción de los presupuestos con perspectiva de género, entre otras medidas. En materia de transporte, otra de las demandas más comunes de nuestros vecinos y vecinas es la falta de frecuencias, la ampliación de líneas y la creación de líneas nuevas de autobuses urbanos e interurbanos. Aumentar la línea FEVE, hasta Cabo de Palos en una fase, y hasta San Pedro del Pinatar en otra. Y por supuesto, la medida estrella será auditar todos los servicios públicos prestados por las grandes contratas. Limpieza viaria, agua, parques y jardines, transporte; casualmente dónde se va más dinero del presupuesto y dónde se reciben más quejas ciudadanas. Vamos a auditar, y vamos a hacer todo lo posible por la remunicipalización de estos servicios. La remunicipalización está demostrada, es más barata, se prestan los servicios mejor y genera empleo de calidad.

"La poca altura de miras de algunos ha fragmentado el voto en la izquierda"

¿Cuáles son las bases del proyecto de Podemos IU-Verdes?

La política de lo cercano, del día a día de nuestros vecinos y vecinas. Asegurar una transición ecológica, justicia social y una democracia de mayor calidad para las jóvenes generaciones. Avanzar hacia un nuevo municipio en el que los derechos y la dignidad de las personas estén por encima de los intereses económicos de una minoría. Consideramos que es fundamental valorar y proteger nuestros recursos naturales y espacios, así como velar por el bienestar de la Tierra, las personas y las instituciones.

"Al PP le preocupa más su red clientelar que el bienestar de los vecinos"

Equo se ha marchado esta vez de la coalición ¿le parece que está fragmentada la izquierda en Cartagena?

Equo a mitad de legislatura tomó una decisión a nivel estatal que fue abandonar la coalición con Podemos y unirse a Más País. Sin embargo, aquí en Cartagena decidieron mantener la unidad del grupo hasta el final de la legislatura. Desde Podemos tuvimos claro que esta debía ser una candidatura abierta a todos, pero no a cualquier precio. Hemos visto el fracaso de otros modelos de unidad y por eso la unidad se debía hacer sobre la lógica del peso de cada formación, y está claro que Podemos ha llevado durante esta legislatura el peso representativo de esa izquierda, acudiendo a actos, manifestaciones, reuniones con vecinas y vecinos, llevar las reivindicaciones al pleno, etc. Por ello teníamos que liderar este proyecto de unidad, algo que otros no han sabido o querido entender, formaciones que han estado desaparecidas o simplemente no estaban prácticamente ni constituidas y ahora al ‘olor’ de unas elecciones aparecen reclamando unas condiciones que poco tienen que ver con el trabajo realizado por cada formación. Es una lástima que su poca altura de miras y su no saber estar a la altura del reto que tenemos por delante con el avance de la ultraderecha haya provocado que el voto se pueda fragmentar en la izquierda, pero afortunadamente el votante de izquierdas en Cartagena es inteligente y sabe que no debe caer en el desánimo y votar a aquella formación que con su trabajo y su esfuerzo a nivel local, regional y estatal ha demostrado con creces que hay otra forma de hacer política.