Es la nueva cabeza visible de Vox Cartagena. A la vista del tirón de su formación a nivel regional, se ve con opciones de ganar las elecciones. Su pretensión: poner al servicio de la ciudad su larga experiencia en gestión económica. Nacido en 1964, se define como «amante de la ciudad, sus barrios, sus diputaciones, sus fiestas y sus tradiciones» y fue director de Zona de Cajamurcia en la Comarca 30 años.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a las elecciones?

En Vox Cartagena salimos a ganar las elecciones. La última encuesta real fueron las elecciones generales del 2019 y Vox fue la fuerza más votada en la Región, sacando cerca de 8.000 votos más que el PP. Por lo tanto, pensamos que podemos llegar a la Alcaldía de Cartagena.

Respecto a pactos, ¿está abierto a ellos? ¿Descarta alguno?

Sin duda, Vox es una alternativa real, y es el único partido que garantiza al ciudadano que su voto no va a servir para pactar con los partidos de izquierdas. Tanto el PP como MC pactaron y formaron gobierno en Cartagena con el PSOE en las dos últimas legislaturas. Los votantes no van a olvidar que, si votan al PP o a MC, su voto puede ir a la izquierda. Solo Vox mantiene su palabra de que no va a pactar ni con el socialismo ni con el comunismo.

¿En qué estado deja la ciudad el actual Gobierno?

El Gobierno municipal ha dejado de lado multitud de inquietudes que afectan a los cartageneros. En primer lugar, la inseguridad ciudadana que se vive en todo el municipio, especialmente en los barrios y diputaciones. También ha incumplido promesas electorales, como la rehabilitación del Cine Central, la excavación del Anfiteatro Romano, el fomento del Centro Comercial Cenit, la puesta en valor del Mercado de Gisbert o el impulso al de Santa Florentina.

¿Qué plantea su partido para ponerle solución?

En primer lugar, duplicaremos la plantilla de la Policía Local para hacer frente a la creciente inseguridad que se vive en todo el municipio. También eliminaremos el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE), que sitúa a Cartagena como capital de la inmigración ilegal de la Región. Es una aberración que los fondos que se invierten en los inmigrantes ilegales del CATE tengan un valor de 3.300.000 euros y no se destinen a las familias españolas necesitadas. Otro de nuestros propósitos es transformar Cartagena en la capital turística del Mediterráneo. Queremos rehabilitar la Catedral de Santa María la Mayor y llegaremos hasta el Vaticano si es necesario, algo que ni PP, ni PSOE, ni MC, ni Ciudadanos han sido capaces durante los últimos 40 años en los que han gobernado. Es increíble que nos hayan dejado sin AVE y sin ser base de cruceros.

¿Cuáles son las bases del proyecto de Vox en Cartagena?

Las diez principales medidas que Vox va a adoptar para Cartagena son las siguientes: la protección de las familias frente a la actual crisis económica y social, poniéndola en el centro de todas nuestras políticas públicas; rebajaremos radicalmente la burocracia para atraer inversión al municipio eliminando obstáculos y potenciando la colaboración público-privada; reduciremos radicalmente el gasto político superfluo; defenderemos nuestro patrimonio y promocionaremos nuestras fiestas populares; promoveremos el deporte y un ocio saludable en Cartagena; mejoraremos y conservaremos nuestros espacios públicos frente a su creciente degradación y deterioro; cuidaremos y fortaleceremos el patrimonio natural de Cartagena; lucharemos contra la inmigración ilegal y la creciente inseguridad en nuestros barrios y diputaciones; apoyaremos decididamente al comercio local y; por último, facilitaremos el acceso de todos los vecinos a un hogar, promoviendo un urbanismo amable para las familias.

¿Me podría desgranar algunos puntos de su programa electoral?

Con respecto las familias, crearemos la ‘Casa de la Familia’, un espacio de amor, vida y raíces comunes para la protección social, económica y jurídica de las familias; también atraeremos la inversión privada eliminando obstáculos, apostando claramente por la innovación tecnológica y apoyando a los ganaderos y agricultores del Campo de Cartagena; acabaremos con todo gasto político ineficaz que no redunde en el bienestar de los ciudadanos, realizando un estudio de las necesidades reales de cada área del gobierno municipal para redimensionar el presupuesto y destinarlo a mejorar los servicios públicos; entre muchas otras medidas.

Hábleme del equipo del que se ha rodeado.

Pues mire, una cosa que caracteriza a nuestro equipo es nuestro amor por la ciudad. Tenemos un equipo de perfil heterogéneo para poder cubrir todas las necesidades de los ciudadanos: Beatriz Sánchez del Álamo es nuestra número dos. Es Licenciada en Historia del Arte, escritora, colaboradora de varios medios de comunicación y guía turística; en definitiva, una amante de Cartagena y su historia. Nuestro número 3 es Gonzalo López, Diplomado de Relaciones Laborales y especializado en gestión de centros sanitarios y hospitales, es actualmente presidente de la Asociación Murciana de Clínicas Sin Internamiento (AMCSI).