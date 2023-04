Ciudadanos Cartagena ya ha hecho hecho oficial la que será su lista de candidatos para las próximas elecciones del 28 de mayo. Destaca que el actual teniente de alcalde y representante de la formación en el Gobierno, Manuel Padín, no se encuentra en ninguno de los puestos, tal y como él mismo anunció a principios de este año.

La lista la encabeza Pedro Antonio Martínez, quien explicó que la forma "un equipo nuevo, muy bien preparado y con unos valores de renovación y frescura". El líder de la formación naranjatambién dejó su dardo al teniente de alcalde: "La etapa de Padín y la política de sumisión ha terminado, el nuevo CS quiere ser decisivo y luchar por Cartagena, duela donde duela".

Los integrantes de la lista de Ciudadanos "proceden de la sociedad civil, sin experiencia política, lo que les hace tener un espíritu crítico con la política actual y con muchas ganas de hacer reformas que mejoren la vida de los cartageneros, no de sus políticos", explicó el candidato a la Alcaldía. "Tenemos que depurar la política, acabar con la corrupción y emprender proyectos útiles y necesarios para la población cartagenera. Si hay algo que caracteriza a este equipo es la capacidad de escucha. Debemos resolver los problemas de la gente y para eso nos presentamos", concluyó Martínez.

Descontento con el partido

En la rueda de prensa que Padín dio en enero mostró su descontento a la dirección que ha tomado su partido: “Este partido tuvo la gran oportunidad de reconducir la política en este país, pero no ha sido así”, declaró. El teniente de alcalde también recordó el intento de moción de censura. “Cuando ocurrió dije: hasta aquí hemos llegado, no vamos a destrozar a España entera. Sin embargo, eso solo me valió para que me abrieran un expediente y casi me echaran del partido”.