Las monas todavía siguen presentes en Cartagena durante el Lunes de Pascua. Durante toda la jornada de hoy los cartageneros llenan parques, playas y otros enclaves naturales del municipio para degustar el dulce típico de estas fechas. Una tradición que no se ha perdido, pero que se desdibuja con el paso de los años y de las generaciones.

Uno de los lugares preferidos para pasar el Lunes de Pascua es Cala Cortina, “sobre todo si hace buen tiempo, como hoy”, contaba Ana, que había ido a pasar el día junto a su marido Paco, su hija Mar, de nueve años y unos amigos. Llevaban una mona para cada uno: dos de rollo para los mayores y una de bollo con chocolate y un huevo sorpresa para la pequeña, todas caseras y compradas en una panadería de La Vaguada.

Ambas familias celebran este día “siempre que pueden”, pues quieren mantener viva la tradición en su hija para que siga pasando de generación en generación. Sin embargo, el trabajo no siempre se lo permite, al ser un día laborable en el municipio, un problema que tienen que afrontar muchos cartageneros, razón por la cual la tradición “ha ido perdiendo fuerza con los años”.

Así lo aseguraba Laura, que también había ido a disfrutar del sol junto a su madre, sus hermanas, sus hijos y sobrinos, aprovechando el último día libre de los ‘peques’, pues mañana ya empieza otra vez “la batalla del ‘cole’ y los madrugones”. “Cuando yo era pequeña el Día de la Mona se hacía el mismo Domingo de Resurrección, por lo que era mucho más fácil juntar a toda la familia. Terminábamos de cantar a la Virgen y a las 15.00 salíamos todos para el campo. Ahora el trabajo impide a muchos disfrutar de este día”, relataba.

Aunque la tradición fue este año un poco menos tradición para Laura, pues por falta de tiempo no pudo conseguir la mona tradicional que a ella y sus hijos tanto les gusta. “Ayer intenté comprarla en la confitería Maestre de la calle San Diego, pero había una cola muy larga. Al final no puede volver, se me echó el tiempo encima y tuve que comprar una de urgencia en Carrefour”, contaba.

María José y su amigas también hicieron cábalas para poder conseguir un día libre para poder disfrutar del agua y la arena junto a sus hijos. Dispuestas a pasar el día, venían desde Los Barreros y no iban faltas de provisiones, con bocadillos y empanadillas para comer y un cargamento de 12 monas de rollo con huevo duro compradas en la panadería PanDul del Polígono Cabezo Beaza. “Es el mejor día del año”, aseguraba el pequeño Pablo, tras haberse tomado el primer baño del año junto a sus amigos en una agua que, según él, no estaba “para nada” fría.

Carolina, Emi y Susana, de Cartagena ciudad, hicieron lo mismo con sus hijos. Algo que estaban deseando y que la pandemia les había impedido durante los tres años anteriores. Las tres aseguran querer inculcar la tradición de comer mona al aire libre en sus hijos, pero no tuvieron la suerte de hacerse con una, “pues este año Mercadona no vende”.