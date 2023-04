La Asociación de Vecinos denuncia la presencia de fango, pulgas y garrapatas en la Playa de Los Nietos. Una situación que, aseguran, se viene dando durante toda la Semana Santa y que impide que residentes y visitantes puedan disfrutar en buenas condiciones del enclave.

Los vecinos manifiestan que la orilla está en mal estado, con fango y marcas de vehículos. Además, declaran que los perros andan a sus anchas por la arena, algo que no está permitido, pues no se trata de una playa canina. A raíz de este hecho, afirman que hay pulgas y garrapatas en la zona y que algún vecino ya se ha visto afectado por las mismas. Ante esto, "la Policía no interviene", apuntan.

Nani Vergara, presidente de la Asociación de Vecinos, tacha de "vergüenza" el estado de dicha playa, ubicada entre el Club Náutico y la Playa El Arenal, y lamenta que el Ayuntamiento de Cartagena "no haga nada".

"Somos la localidad más abandonada del Mar Menor", asevera Vergara, quien añade que las malas condiciones de la playa afecta no solo a vecinos, sino también a quienes vienen de fuera. "Ha hecho buenísimo tiempo esta Semana Santa y hay gente que no se ha podido meter en el agua", expresa, y añade que "muchos aprovechan estos días para venir y acondicionar sus casas de veraneo... imagínate encontrarte esto".

Según la presidenta de la asociación, no es la primera vez que denuncian sentirse desatendidos por el Ayuntamiento de Cartagena. "Somos una localidad con 1.500 personas censadas, con colegios, centro sanitario... Nos tienen totalmente abandonados", insiste.

"Algo habitual en estas fechas"

Por su parte, desde el Consistorio achacan la formación de fango al bajo nivel del agua, "algo habitual en esta fechas, cuando aún no ha alcanzado el nivel normal". Además, apuntan que no tienen competencias para actuar en el agua. De este modo, los técnicos municipales se encargan de la limpieza desde la orilla, para lo que hay un servicio programado.

Respecto a la presencia de perros, desde el Ayuntamiento de Cartagena hacen un llamamiento al civismo de los vecinos y pide que no lleven consigo a sus mascotas si no se trata de una playa canina, como sí que hay este año en Los Nietos. Igualmente, señalan que reforzarán la vigilancia en la zona para tratar de atajar el problema.