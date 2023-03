Las excavadoras han entrado este miércoles a la ladera de la Cala del Pino, uno de los escasos espacios naturales que queda en La Manga, para comenzar la construcción de un chalet. La respuesta de los vecinos de la zona no se ha hecho esperar. Tres mujeres no dudaron en ponerse, ellas solas, delante de las máquinas para impedir que continuaran los trabajos.

Este grupo de activistas ha hecho un llamamiento por redes sociales para pedir la “movilización urgente” de una mayor cantidad de personas para impedir lo que consideran “un crimen medioambiental”. Según denuncia la portavoz de ‘Por un Mar Menor Vivo’, Caroline Rivière, “los responsables no son en este caso ni el técnico de la excavadora ni el propietario del terreno, sino una administración que una vez más no hizo su trabajo de proteger un bien común que pertenece a todos los murcianos”.

En esta línea, la plataforma lamenta que la ley de Personalidad jurídica del Mar Menor “no tenga ya su decreto de aplicación”, pues en ese caso “quizás hubiera podido intervenir el Seprona o agentes de ambientales”. Ante ello, “una vez más, defender el Mar Menor queda a mano de sus habitantes”, apunta.

Los vecinos denuncian la supuesta destrucción de especies protegidas de flora por las máquinas que están realizando las obras en el que es “el último pinar del Mar Menor”. A pesar de las críticas, es un hecho que la construcción de esta vivienda cuenta con licencia urbanística y la autorización tanto del Ayuntamiento de Cartagena como de la Consejería de Medio Ambiente.

En declaraciones que María Cruz Ferreira, directora general de Medio Natural, hizo a este diario con anterioridad, la promotora puede llevar a cabo la obra en estos terrenos catalogados como urbanos aunque tendrá la obligación de dejar, como medida correctora, «una parte de la parcela sin construir para conservar las especies de flora», y que este terreno sirva de ubicación para replantar los ejemplares eliminados en el resto de la parcela, «que sí se transforma».

Los agentes medioambientales se personaron hace semanas en la obra y, tras entrevistarse con los responsables de la empresa, «comprobaron que se están respetando las condiciones impuestas». Los permisos para la construcción de la casa se comenzaron a gestionar hace dos años y ahora cuenta «con las autorizaciones de la Consejería de Cultura, del Ayuntamiento de Cartagena, del Ministerio de Transición Ecológica y de Medio Ambiente».

Arroyo: “Si pudiera parar la obra, lo haría, pero no es el caso”

El Ayuntamiento asegura, a su vez, que la vivienda no está condicionada por la moratoria urbanística de la Ley del Mar Menor, ya que los trámites se iniciaron antes de aprobar la norma. Al respecto se ha pronunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, que asegura que “pararía la actuación si pudiera, pero no es el caso”, pues no cuenta con “ninguna norma, herramienta o aval jurídico” que le permita hacerlo. Según apunta la regidora, la capacidad para detener la obra la tiene el Ministerio, pues existe un acuerdo marco de protección del borde del litoral, dotado con 400 millones de euros, que contempla actuaciones como la compra de suelo para evitar mayores presiones al Mar Menor, algo que podrían hacer en este caso”.

Concentración vecinal este domingo

Los vecinos y vecinas, junto a colectivos ecologistas, tienen pensado concentrarse el próximo domingo, 2 de abril, en la Cala del Pino y la Playa del Turco para manifestarse en contra de “las construcciones masivas que se están realizando en torno al Mar Menor” y para “reivindicar una moratoria definida, real y que ordene territorio, el cual no soporta un ladrillo más”.

Las plataformas aseguran haber contabilizado más de 500 construcciones entre chalets, edificios de 10 plantas y urbanizaciones en el entorno de la laguna. Actualmente, “hay una moratoria de construcción para todos los ayuntamientos ribereños que no se está respetando”, denuncian. Por lo tanto, solicitan a los ayuntamientos que “protejan como mínimo esos espacios naturales que quedan como la Cala del Pino, las Dunas de Veneziola y el cinturón verde del Miteco”.

A la actuación que se está llevando a cabo en Cala del Pino se suman otros tantos. Por ejemplo, denuncian los colectivos, “en Mar de Cristal están corriendo para que no les expropien las tierras con permisos de reconstrucción, vallando las zonas que en teoría iban a ser cinturón verde del proyecto de medidas prioritarias”. Al final de La Manga, en la zona perteneciente al Ayuntamiento de San Javier, “hay más de 10 chalets en construcción a orillas de los canales de Veneziola”. Algunos “ejemplos de las prisas que tienen los constructores y las administraciones públicas antes de que empiece a ejecutarse la Ley 19/2022 de la personalidad jurídica del Mar Menor”, critican.

Los colectivos que convocan la manifestación son: la Alianza del Campo de Cartagena para la Ordenación de las Instalaciones Fotovoltaicas (Accoif), Amarme, Banderas negras, Asociación de vecinos por un pueblo digno, Arba - Cartagena, Ecologistas en Acción, El Mar Menor de los Niños, El Latido, Elegimos Mar Menor, Greenpeace, Madres por el clima Cartagena, Pacto por el Mar Menor, Plataforma de los Urrutias, Por un Mar Vivo / Por un Mar Menor Vivo, Renacuajos, SOS Mar Menor y XR Murcia.