La Fundación Isaac Peral ya ha hecho entrega de sus premios a los ganadores de la primera edición de los Premios FIP, en un evento celebrado en el salón de actos Isaac Peral del edificio del CIM-UPCT de Cartagena.

HIMOINSA ha sido elegida Empresa del Año en la I Edición de los Premios FIP, por su papel como un gran referente industrial y tecnológico en el ámbito nacional e internacional en materia de energía. En la categoría de Premio a la Investigación, el ganador ha sido el Doctor Francisco Cavas Martínez de la Universidad Politécnica de Cartagena, por su proyecto sobre la detección y clasificación de elementos de fijación aeronáutica mediante técnicas de Machine Learning. Asimismo, se otorgó el premio a José Martínez Nieto de @MARNYS - Martínez Nieto, S.A., en la categoría Premio a la Trayectoria Empresarial, por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad medioambiental, la digitalización y el progreso en la Región de Murcia. EVERSIA, empresa líder en el sector del packaging sostenible, ha recibido el galardón al Proyecto innovador del año. Su iniciativa sobre el desarrollo de nuevos biopolímeros para aplicaciones en envases alimentarios sostenible, ha supuesto un gran avance en el reto europeo de sostenibilidad en la industria alimentaria.

Por su parte, la figura entregada a los premiados a modo de trofeo, se ha realizado en impresión 3D por escaneo del busto original de Isaac Peral que se encuentra en el Arsenal de Cartagena. El FABLAB de la UPCT, dentro del Servicio de Diseño Industrial y Cálculo Científico (SEDIUPCT), se encargó del diseño de este reconocimiento. Además, los premiados también recibieron una réplica del submarino Isaac Peral en chocolate realizado por la Confitería San Vicente.

La gala, presentada por la periodista Carmen María Conesa, ha comenzado con la lectura del mensaje de Su Majestad el Rey, en el cual ha expresado “el grato recuerdo lleno de afecto y admiración por la figura de Manuel Torres, gran innovador y empresario, y su gratitud por la labor de la Fundación Isaac Peral“

La ceremonia ha comenzado con las intervenciones de la Alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y de la Rectora de la UPCT, Beatriz Miguel. Posteriormente, se ha entregado el primer galardón de la noche a la Empresa del Año de manos del presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán y de Noelia Arroyo. En palabras del presidente y CEO de HIMOINSA, Francisco Gracia, “recibir un reconocimiento como el que otorga la Fundación Isaac Peral nos hace especial ilusión, ya que pone en valor el papel que hemos desarrollado desde nuestros inicios, contribuyendo a la modernización y el crecimiento del sector industrial de la Región”. Gracia añade que “el ecosistema industrial y tecnológico de nuestra comunidad autónoma tiene muchos argumentos para posicionarse como un referente a nivel nacional y europeo”. Además, durante la ceremonia de estos premios, puso en valor el compromiso y la labor de todas las empresas industriales afincadas en Murcia, “porque entre todos, construimos un sector dinámico y de calidad”.

El Premio a la Investigación lo ha recibido el Doctor Francisco Cavas entregado por la Rectora de la UPCT, Beatriz Miguel y el Presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, Miguel Martínez. En la recogida de éste, el Doctor de la Universidad Politécnica de Cartagena ha declarado: "Este premio adquiere para mí una dimensión especial, un significado y un estímulo muy positivo. Un reconocimiento a una trayectoria de estos últimos años, que, junto a compañeros de la universidad, colaboradores y las empresas, he recorrido con entusiasmo para generar conocimiento”. Para Cavas, ha sido “un camino no exento de riesgos personales que he asumido libremente, y que en absoluto ha supuesto un sacrificio gracias a mi fuente de energía, que es mi familia. En la UPCT tenemos un capital humano con una extraordinaria capacidad creativa y tecnológica para colaborar en el desarrollo de proyectos industriales con las empresas de la Región, el progreso tecnológico debe de cimentarse en acciones conjuntas de I+D+i entre la universidad y las empresas”.

La directora territorial de CaixaBank, Olga García y la presidenta de COEC, Ana Correa, han sido las encargadas de entregar el tercer reconocimiento de la velada a José Martínez Nieto. Premiado en la categoría a la Trayectoria Empresarial, ha mencionado en su intervención que se siente “profundamente honrado por recibir este premio de la Fundación Isaac Peral. Para nosotros, este reconocimiento nos anima a seguir trabajando a diario, guiados por los valores de compromiso, calidad, servicio y excelencia que caracterizan a la gran familia que es MARNYS”.

Salvador Martínez, director de I+D+i de la empresa EVERSIA, galardonada por el Proyecto Innovador del año, ha afirmado: “Este reconocimiento nos impulsa a continuar con ilusión, esfuerzo y mucho trabajo en esta bonita responsabilidad que hemos adquirido con la sociedad, que es lograr un entorno más sostenible”. El galardón ha sido entregado por la vicepresidenta de MTorres, Yolanda Torres y por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En el discurso realizado por el Presidente de la Fundación Isaac Peral, Alfonso Corbalán, ha destacado el enorme valor empresarial con el que cuenta la Región de Murcia: “El carácter y la capacidad emprendedora que tiene la Región de Murcia es muy fuerte y tenemos empresas realmente innovadoras, y eso es lo que desde la Fundación queremos poner en valor, el apoyo a las pymes desde la colaboración con las grandes empresas de la industria regional”. Así mismo, Corbalán destacó que “La Fundación Isaac Peral fomenta el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada, para potenciar la marca “Región de Murcia Industrial””.

Finalmente, la gala ha sido clausurada por el presidente regional, Fernando López Miras.

Una nutrida representación de la vida política, social y empresarial se ha dado cita hoy en Cartagena, en la gala de entrega de los primeros Premios Fundación Isaac Peral, tales como la Consejera de Empresa, Economía Social y Autónomos, la directora General de Carreteras, el Presidente en funciones del Puerto de Cartagena, el Director General de Comercio e Innovación Empresarial, el Concejal Delegado de Deportes y Empresa del ayuntamiento de Cartagena, el Delegado de Defensa, el Vicepresidente I de la Asamblea Regional, la Vicepresidenta II Asamblea Regional y los presidentes de la CROEM y de la FREMM, entre otros.

Acerca de los Premios Fundación Isaac Peral:

El jurado de los premios ha estado compuesto por personalidades de reconocido prestigio de la vida empresarial, tanto regional como nacional, como José María Albarracín Gil, Eduardo Anitúa Aldecoa, Alfonso Corbalán, presidente de la Fundación Isaac Peral, Tomás Fuertes, Eduardo Galdón, Olga García, Cristina Garmendia, Alfonso Hernández, Miguel Martínez, Beatriz Miguel, María del Valle Miguélez y María Luisa Poncela García.

Los Premios FIP suponen una reivindicación del mérito de los profesionales y empresas que impulsan el progreso en los campos de la investigación, la ciencia y la innovación a través de sus empresas. La Fundación ha considerado premiar la promoción y el desarrollo tecnológico e industrial de la Región de Murcia, así como reconocer la labor de empresarios, empresas, organizaciones, investigadores, asociaciones e instituciones ubicadas en la Región. Toda la información de los premios se puede consultar en la web https://www.fundacionisaacperal.es/premios

Los premios cuentan, con la colaboración y patrocinio de entidades y organizaciones tales como Caixabank, M. Torres Diseños Industriales, S.A.U., Universidad Politécnica de Cartagena, Marnys-Martínez Nieto, S.A., Hyundai Huertas Móvil, Soltec Energías Renovables S.L.U., el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Zamora Company, Estrella de Levante y El Pozo Alimentación.