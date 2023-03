La calle San Fernando quiere recuperar el esplendor que la convirtió, antaño, en uno de los principales enclaves comerciales de Cartagena. Para lograrlo el Ayuntamiento inició en noviembre del año pasado una obra para renovar el pavimento, la infraestructura hidráulica y retirar el cableado que afea las fachadas, en la que han invertido más de 400.000 euros.

Los trabajos acumulan cierto retraso, debido a la dificultad que entrañan «dada la estrechez de la calle», sin embargo el Consistorio ha puesto la directa para que la pavimentación de la mitad de la vía, desde la entrada por la plaza Juan XXIII hasta la confluencia con el callejón San Esteban, esté terminada antes de la Semana Santa, que arranca el próximo 31 de marzo, Viernes de Dolores.

La instalación de los 14 nuevos imbornales, situados en el eje de la calle; la renovación de la redes de saneamiento, abastecimiento y de las acometidas de los edificios y solares de la zona; la construcción de los conductos en los que se ubicarán los cables de telefonía y alumbrado (que irán bajo tierra); y el hormigonado hasta la mitad de la vía, ya han concluido.

Esta serie de actuaciones ha supuesto un dolor de cabeza para las dos empresas encargadas de los trabajos, debido a la poca anchura que presenta la calle y la decisión adoptada por el Ayuntamiento de acometer la obra permitiendo el acceso a los comercios. Según ha explicado a La Opinión un técnico de Infraestructuras, «la máquina no podía ni girar. Ha sido una de las peores obras que hemos tenido en muchos años. Ninguna empresa quería hacerla».

Una vez superado este escollo, comenzó el enlosado del suelo, que en estos momentos todavía continúa y el cual está a punto de finalizar hasta la zona indicada por el Consistorio. Cuando culminen las procesiones arrancarán los trabajos en la segunda mitad de la calle, «que irán mucho más rápido gracias a que la vía se ensancha, de modo que entre abril y mayo ya estará terminada toda la calle», han asegurado las fuentes municipales consultadas.

La idea de la Concejalía de Infraestructuras es la de continuar la actuación hasta la plaza del Sevillano y llegar hasta la Serreta, donde también han detectado que existen redes de abastecimiento en mal estado, sin embargo esta parte del proyecto «todavía está en el aire» y se debatirá una vez concluya la actuación en la calle San Fernando, hasta San Vicente.

En cuanto al cableado, que todavía continúa a la vista, desde el Ayuntamiento han explicado que deberán ser las empresas y operadores, «en la mayoría de los casos», las que se encarguen de encauzarlo por las canalizaciones subterráneas que se han hecho. Sin embargo, «en caso de que no lo hagan, trataremos de encargarnos nosotros», han apuntado los técnicos municipales.

Los comerciantes piden que después se efectúe el arreglo de las fachadas

El trasiego en las obras ha provocado una merma considerable en las ventas de los comercios pues, según el presidente del área comercial de la calle San Fernando, José Antonio Meroño, «es probable que muchas personas hayan decidido no entrar a la calle para no mancharse o no caerse».

Sin embargo, con el final de las obras a la vuelta de la esquina, los comerciantes ya ven con esperanza el futuro de la calle. Pero para ello, una vez concluidos los trabajos que se están llevando a cabo, «el Ayuntamiento debe continuar la actuación con el arreglo de fachadas y portones que prometió, quitando las marquesinas viejas, la mayoría de locales que ya están cerrados y que quitan amplitud a la calle», ha destacado Meroño.