Los trabajadores de Navantia, en Cartagena, han decidido endurecer aún más las medidas de no colaboración para exigir a la empresa que cumpla sus demandas. Estos han acordado suprimir el turno de noche (que va desde las 21.43 de la noche hasta las 5.26 de la madrugada) a partir del lunes de la semana que viene, dejando solo el de mañana y tarde. Así lo aprobó “por mayoría aplastante” la plantilla en la asamblea celebrada este jueves. Además, han previsto hacer un paro de cuatro horas por la mañana (de 6.00 a 10.00 horas) para la segunda semana de marzo.

La obligación que marca el convenio de los trabajadores del astillero es el de cumplir con los turnos de mañana y de tarde”, explicó el presidente del comité de empresa de Navantia, José Antonio Sánchez. Esta medida “más que a la plantilla, va a afectar al trabajo y a la planificación prevista para la construcción del submarino S-81 y de las tres unidades productivas”, aseveró.

Durante los turnos de noche se realizan tareas que interfieren en otros procesos productivos y en otras secciones. Como es el caso por ejemplo, según indicaba Sánchez, de las radiografías que se hacen de la unión de secciones del submarino o de distintos elementos estructurales. “Como se radia en abierto, hay que evacuar toda la zona y no puede haber otros trabajadores. Estas tareas se tendrán que hacer ahora por la mañana o por la tarde”, lo que conllevará una merma del proceso productivo.

La plantilla ha decidido adoptar esta postura ante la “decepción” que ha supuesto para ellos la reunión que el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, mantuvo con el Comité Intercentros, y en la que también presentó el plan industrial que guiará a la empresa durante los próximos años, llamado Horizonte 5.0. “No hay un plan. De momento hay promesas de aumento de plantillas sin determinar, pues no se plantearon cifras siquiera en el plan. Se sabe que hay trabajo y cartera de pedidos, pero eso no se traduce en las reivindicaciones que llevamos, que son la subida salarial y reclasificación de personal del primer convenio”, subrayó el presidente del comité de empresa.

En este sentido, este miércoles se produjo una reunión entre la dirección de recursos humanos de la empresa y el Comité Intercentros, donde sí se planteó que la compañía pagaría a los trabajadores el incremento salarial del 3,5% pactado para todas las empresas y administraciones públicas, pero cerrando el ejercicio económico de 2022. De esta forma, “dejan de lado promociones, subidas de gasto social y un largo etcétera del primer convenio”. Es por ello que la plantilla de Cartagena va a hacer un comunicado para expresar que “esa no puede ser la postura que adopte la empresa”. Asimismo, para hacer llegar sus reivindicaciones han acordado que los representantes de Cartagena en el Comité Intercentros vuelvan a ir para defender esta postura.

Cabe recordar que desde mediados de enero, los trabajadores mantienen medidas de no colaboración, como son no trabajar horas extra ni los fines de semana. La duración de estas, a las que se suma la supresión del turno de noche, es indeterminada.“Vamos semana a semana. Próximamente haremos una nueva asamblea para ver cómo se han desarrollado y qué impacto están teniendo a nivel productivo”, explicó el presidente del comité de empresa.