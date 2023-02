Un sueldo acorde al trabajo que realizan y mayor reconocimiento. Esas son las exigencias que ha manifestado este jueves en Cartagena la plantilla del Centro Especial de Empleo de la empresa Stericycle Consenur, de entre la cual, el 75% presenta una discapacidad intelectual no agravada o de movilidad. Estos trabajadores se dedican a la gestión, recogida y tratamiento de residuos peligrosos, tóxicos e infecciosos generados en los centros sociosanitarios y hospitales de la Región de Murcia y de la provincia de Alicante, como pueden ser jeringuillas usadas o contenedores con diversos líquidos utilizados en pruebas médicas. Es por ello que exigen a la empresa, una multinacional estadounidense con centros en todo el mundo, la "inmediata incorporación a las nóminas del plus de penosidad, que la empresa eliminó unilateralmente el pasado 31 de abril, así como la incorporación del plus de toxicidad y peligrosidad".

La plantilla, conformada por 88 trabajadores y trabajadoras, está en huelga indefinida y este jueves se manifestaron a las puertas de la empresa para dar eco a sus exigencias. Han realizado los servicios mínimos que marcan la Consejería de Salud y la empresa. El pasado mes de julio la plantilla decidió ir a la huelga por estos motivos y, tras una serie de encuentros, liderados por UGT, sindicato mayoritario en el comité empresa, la gerencia accedió a abrir una mesa de negociación a partir de septiembre, comprometiéndose a llegar a acuerdos. “Este cambio de actitud en la empresa, hasta entonces enrocada en un ‘no’ constante, originó la desconvocatoria de la movilización. Sin embargo, y tras varios encuentros infructuosos desde entonces, las negociaciones se han roto definitivamente, lo que ha llevado a la plantilla a ir nuevamente a la huelga indefinida e iniciar movilizaciones”, indican desde UGT. El sindicato denuncia que, además, la empresa aplica “arbitrariamente el convenio que más le interesa y más perjudica a los trabajadores”. En concreto, el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias, en lugar del Convenio sobre atención a personas con discapacidad, según ha explicado a La Opinión el portavoz de UGT, Paco Gómez Rocha. De esta manera, UGT Servicios Públicos exige que el marco de referencia sea el XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, debido a su carácter de centro especial de empleo y a las características de su plantilla. Con el fin de que, según ha precisado Gómez Rocha, se le apliquen los pluses que esto conlleva. Por ejemplo, los de antigüedad y el derecho que tienen los trabajadores a percibir el 100% de su salario durante su primera baja laboral. Desde el comité de empresa se interpuso denuncia a la Inspección de Trabajo en julio en la que se detallaban una lista de irregularidades laborales que la empresa comete sistemáticamente, obligando al personal a judicializar cada situación y poniendo de manifiesto la dudosa ética empleada por el grupo Stericycle en un sector tan vulnerable y subvencionado con dinero público. En total, la multinacional acumula más de 70 demandas, según ha precisado el portavoz del sindicato Llamamiento a Salud La plantilla también ha hecho un llamamiento a la Consejería de Salud, a la que pide “responsabilidad, pues la empresas licitan con ella los contratos”. “Deberían velar por el buen reparto y funcionamiento de estos centros, de modo que las empresas no se aprovechen de estos trabajadores para sacar beneficios. Hay dinero público en juego”, ha sentenciado el portavoz de UGT. Por otro lado, asegura que “todos los trabajadores están perfectamente capacitados para desarrollar el trabajo que se les asigna” y no entiende cómo la empresa les ha echado la culpa por las pérdidas que tiene. “Estas personas necesitan de ese dinero para mantenerse a ellos y su familia. Sus sueldos actualmente son precarios. No se les reconoce su labor, algo que sí sucede a otras empresas que no son centros especiales de empleo, como el de recogida de residuos urbanos, que cobran mucho más sin mancharse las manos”, ha denunciado Gómez Rocha.