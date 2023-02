El portavoz y candidato a la alcaldía por MC Cartagena (reelegido el pasado sábado), José López, tiene un deseo claro: ganar las elecciones y gobernar por unanimidad. El secretario general ve la opción de pactar con el PP, el PSOE y Sí Cartagena como “ciencia ficción”, aunque ha querido dejar claro que “Movimiento Ciudadano no es solo José López y no lo fue nunca”, por lo que “si el partido viera que fueran necesarios esos pactos, él asegura que estaría dispuesto a aceptarlo y “poner su cargo a disposición de su partido, cómo hace “cada vez que se junta la ejecutiva o la asamblea”. “Como secretario general, yo me niego a esas cosas, pero si el grueso del partido cree conveniente hacerlo yo retomaría mi actividad profesional y dejaría el cargo”, sentenció en el desayuno informativo que la formación celebró este miércoles en Espacio Alviento, a la que también acudieron otros miembros del partido.

MC va a por todas: "Es ahora o Murcia" Sobre Unidas Podemos y Vox también se significó López, a los que considera como “las verdaderas izquierda y derecha”, pero que, a su juicio, “están tan sesgadas y se han polarizado tanto que dan miedo, pues traen cuestiones a los plenos que no son de ámbito municipal, como leyes que con competencia del Congreso”. “Creemos que al hacer eso desvían los auténticos problemas de Cartagena y desconocen cuál es la obligación en la administración local”. A pesar de ello, el portavoz de MC no les cierra del todo la puerta. “Para mi ego virtuoso es más fácil pactar con gente que no está condenada, que con aquellos que sí. No creo que sean necesarios pactos de gobierno, lo serán de gobernación. Y si no lo fueran, la vocación de este MC va a ser siempre hablar con todos ellos, incluso el PP y el PSOE, para llegar a acuerdos puntuales. Prefiero sacar una norma con 27 apoyos que con 14”, aseguró. Juan José López ficha por MC En la mañana de este miércoles MC también hizo oficial el fichaje de Juan José López, que ayer presentó su dimisión como presidente de Hostecar y que se incorpora a las listas de la formación. José López también habló de futuras incorporaciones. Tenemos algún nombre más sobre la mesa. Hombres y mujeres de valía, como Juanjo. Algunos del ámbito empresarial, del mundo rural, de barrios y diputaciones, cuyo nombre me voy a guardar para anunciar más adelante”, anunció.