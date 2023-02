El Ayuntamiento de Cartagena va a cuantificar la cantidad de dinero que la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos, FCC-Lhicarsa, ha cobrado “indebidamente” desde la primera prórroga del contrato, en 2005. Lo hará en virtud del informe de fiscalización de la gestión indirecta elaborado por el Tribunal de Cuentas, que advirtió de este sobrecoste, tal y como se aprobó en el Pleno extraordinario celebrado este miércoles, a petición de MC y con el respaldo de Unidas Podemos y Vox. El objetivo del Consistorio es el de, una vez cuantificada la cantidad, reclamársela y descontársela para abaratar un posible rescate del contrato.

Concretamente, los técnicos municipales se encargarán de calcular el total que el Ayuntamiento ha abonado a la empresa mixta por asistencia técnica desde el inicio del contrato hasta la actualidad, un concepto que, según advierte el Tribunal de Cuentas, no viene recogido en el pliego y supone un sobrecoste anual de entre tres y seis millones de euros. Además, se cuantificarán las cantidades que el Consistorio no ha percibido de Lhicarsa por la venta de los determinados subproductos generados por la planta de tratamiento de residuos, así como los beneficios económicos derivados de la venta de electricidad de la planta de biogás o los beneficios de la sociedad, entre otros que se desprendan del informe y los estudios municipales y, en particular, las que resulten de la falta de los medios humanos y materiales que proceden conforme al contrato. Unas cantidades que, previsiblemente, serán millonarias.

Tanto el Gobierno como la oposición están de acuerdo en una cosa respecto al contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos: es necesario fiscalizarlo y mejorar el servicio. Definido por la propia vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, como “la historia de un fracaso”, que ni ella, ni José López durante su mandato, ni Arroyo ahora, no han logrado resolver. Y es que, según Castejón, no ha sido ni es posible porque “el contrato, firmado hace 30 años, hace casi imposible sancionarlos y castigarlos por no cumplir con su trabajo, debido a su su antigüedad y a las 10 modificaciones que sufrió desde 1996 hasta 2013”.

Otro punto que une a todos los grupos y que destacó la vicealcaldesa es que “la sociedad mixta que componen FCC y el Ayuntamiento no funciona”. Todos desean acabar con este modelo, sin embargo, no es posible, pues “su supresión y el finiquito del contrato supondría para las arcas municipales un coste inasumible que llevaría al Consistorio a la bancarrota”, subrayó Castejón.