La entrega de los submarinos S-80 a la Armada está en entredicho. El pasado 30 de enero la Ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió retrasos en la construcción del S-81 ‘Isaac Peral’, declaraciones que fueron corroboradas por presidente de Navantia, la empresa constructora del submarino, Ricardo Domínguez, quien indicó que la entrega se retrasará «unos meses», respecto a abril, la fecha estipulada en un principio.

Para el 4 de ese mismo mes está programada inmersión estática del buque, que podría posponerse, según advirtió el presidente del comité de empresa de Navantia, José Antonio Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación, ayer frente a la puerta del astillero.

Los trabajadores quieren que la empresa cumpla con el convenio colectivo y que se amplíe la plantilla, «actualmente insuficiente» para llevar a cabo a tiempo la construcción de los submarinos S-80, según denuncian. «Falta personal para establecer tres turnos en algunos trabajos, lo que nos obligaría a trabajar los fines de semana», explicó Sánchez.

El próximo martes 14 de febrero se celebrará una reunión del Comité Intercentros, en la que estarán presentes representantes de los astilleros de Cartagena y otros puntos de España para transmitir sus demandas de forma conjunta.

Si las decisiones adoptadas por la dirección de la empresa no les satisfacen, los distintos centros de España, incluido el de Cartagena, amenazan con hacer una huelga, acordando un calendario de paros de forma conjunta, según aseguró Sánchez. Cabe recordar que desde enero los trabajadores del astillero de la ciudad portuaria acordaron no realizar prolongaciones de jornada y no trabajarlos sábados, domingos y festivos, sin embargo, «hay voces que piden endurecer todavía más las medidas», destacó el presidente del comité de empresa.

El comité también denuncia que la empresa «no ha abonado aún el incremento salarial del 3,5% pactado para todas las empresas y administraciones públicas». Según aseguran, «a la plantilla todavía se le adeudan esas cantidades desde el 1 de enero de 2022».

Los trabajos no cesan

Pese a la situación, los trabajos en los submarinos siguen su marcha, «en la medida de lo posible», en palabras de Sánchez. El S-81 se entregó a la Armada y está a flote y una parte de la empresa se va a encargar de las pruebas de mar y del calendario. Otro de los submarinos está en armamento, mientras que están empezando a alinearse para terminar la estructura del tercero y el cuarto, «más o menos dentro de lo previsto», indicó el presidente del comité de empresa.

Las peticiones de los trabajadores del astillero llegarán al Congreso

La portavoz regional de Podemos, María Marín, visitó ayer las instalaciones de Navantia en Cartagena, donde mantuvo una reunión con los miembros del comité de empresa para conocer de primera mano sus demandas. Marín adelantó a los representantes de los trabajadores que la formación morada elevará declaraciones institucionales en el Ayuntamiento, además de llevar a la Asamblea una Proposición No de Ley para instar al Gobierno Central «a que se tenga en cuenta toda la problemática» que se está viviendo en Navantia.

Ante la situación, Podemos también quiere «meter presión a nivel estatal», de modo que va a llevar a las comisiones de Industria y Hacienda del Congreso de los Diputados propuestas para que Navantia en Cartagena «sea la empresa que ha sido siempre y sus empleados trabajen en las condiciones dignas que merecen».