La escasez de médicos hace mella en Cartagena. El Centro de Salud de Casco Antiguo lleva sin pediatras desde el pasado martes. Las dos facultativas titulares se dieron de baja a finales de noviembre del año pasado y en enero de este año debido a la elevada presión asistencial que debían soportar. La primera de ellas, según relató a La Opinión, sufrió ansiedad al tener que asumir el doblaje de su compañera y «espera incorporarse pronto», aunque asegura «no estar bien todavía». La otra profesional, apunta, también se dio de baja a su regreso, presumiblemente por la misma razón.

Ante las bajas, el Área II de Salud contrató «de manera inmediata» a una sustituta, por lo que, según afirman fuentes de la gerencia consultadas por este diario, «no hubo merma en la atención en este tiempo». Sin embargo, por motivos que no han trascendido, esta sanitaria también se dio de baja el pasado martes, lo que «obligó a reorganizar la atención por las tardes para que los pacientes no tengan que desplazarse a otros centros».

Sanidad ha reorganizado la atención por las tardes para que los pacientes no deban desplazarse

2.200 tarjetas sanitarias

El Centro de Salud Cartagena Casco Antiguo atiende a más de 20.000 residentes en el centro histórico de la ciudad y parte del Ensanche, en concreto toda la zona que abarca desde los números pares del Paseo Alfonso XIII hasta el mar, incluido el Sector Estación. De este modo, las dos facultativas titulares debían cargar con un cupo de 1.100 tarjetas sanitarias cada una, mientras que la Sociedad Española de Pediatría recomienda que el cupo de cada pediatra sea de 900. Esta sobrecarga asistencial que vienen sufriendo «desde finales de septiembre del año pasado», según asegura la sanitaria, se ha debido a la epidemia de Covid y, «sobre todo», de virus sincitial respiratorio (VSR) y gripe, que ha golpeado a la población.

Esto provocó que debieran atender una media de 35-40 citas diarias, ya sean programadas, demandas, urgencias, consultas por correo y telefónicas, que se multiplicaban hasta llegar a una media de unas 60 cuando debían doblar consulta y asumir cupos. Un problema que se extiende a otros centros de salud Cartagena y de la Región, que está haciendo mella en los profesionales y en los pacientes, pues los tiempos de atención, al haber más citas, son por lo general más reducidos, lo que puede incurrir en diagnósticos erróneos. «Hay muchos profesionales tratados con antidepresivos y ansiolíticos porque no pueden aguantar esta presión», relata una sanitaria, que actualmente se encuentra de baja.

El Área II de Salud asegura que está haciendo un importante esfuerzo para cubrir las bajas en el municipio

Esfuerzo para buscar sustitutos

Fuentes de la Consejería de Salud aseguran que, pese al problema que padece actualmente el sistema sanitario, debido al gran déficit que hay de médicos a nivel nacional, actualmente «no hay ningún centro de salud descubierto», en el Área II de Salud, a la que pertenece Cartagena. En relación con la asistencia pediátrica en el municipio, la gerencia del área afirma que «está realizando un importante esfuerzo por contratar sustitutos para cubrir las consiguientes bajas que se producen entre los profesionales especializados de los centros de salud». De este modo, «de los 45 pediatras del área hay seis bajas, a día de hoy», destacan.

En el caso de no ser posible por no haber personal en bolsa de empleo, se está reorganizando la misma asistencia en horario de tarde en el propio centro, para que la población infantil no tenga que desplazarse. Esto supone la habilitación y contratación de recursos para la apertura de centros de salud como el de Casco Antiguo, que normalmente no presta asistencia en horario de tarde.

Quejas PCAN

Recientemente el Partido Cantonal de Cartagena (PCAN) denunció la situación e incluso aseguró que el centro de salud estuvo «dos semanas sin pediatras», un hecho que han desmentido fuentes del Área II de Salud. Según afirmaba la formación, «los progenitores se quedan a cuadros cuando, ante cualquier patología por benigna que sea, los auxiliares administrativos del ambulatorio envían a los niños enfermos a Urgencias del Hospital de Santa Lucía».

«Ellos ya están informados de nuestra situación. No les van poner ninguna pega», aseguran en el mostrador, según Antonio Conesa, secretario de organización y candidato a la Alcaldía por el PCAN, quien además añade que «la aplicación informática también alerta de que no hay citas disponibles para ningún día».