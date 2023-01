El consultorio médico de Alumbres vuelve a ser foco de las críticas de MC, en esta ocasión por la presencia, «una vez más, de ratas campando a sus anchas». Y es que la semana pasada sanitarios y usuarios alertaron del mal olor que había en el centro, que finalmente resultó que provenía del cuerpo de un roedor muerto que yacía en el falso techo.

Desde la Concejalía de Sanidad apuntan que el servicio de control de plagas recibió el avisó de malos olores el martes de la semana pasada y se personó en el edificio al día siguiente para retirar el cuerpo del roedor sin vida. Según subrayan las fuentes municipales consultadas por La Opinión, «actualmente no hay avisos de ratas correteando por el consultorio, solo este suceso puntual de la semana pasada».

Sin embargo, las críticas de MC no se quedan ahí. La edil cartagenerista María José Soler también ha denunciado que «los usuarios del consultorio llevan años padeciendo deficiencias como: humedades en paredes y puertas; suciedad y proliferación de insectos, e incluso ratas».

Al respecto cabe recordar que el propio concejal de Sanidad, Manuel Padín, puso de relieve en junio del año pasado los «defectos estructurales» que padece el centro . Un hecho que ha provocado la aparición incluso de plagas puntuales que entorpecen el trabajo de los facultativos, como cuando aparecieron cientos de hormigas voladoras dentro de las instalaciones. El Ayuntamiento se escudó en que el informe de la empresa concesionaria del control de plagas del municipio reflejaba que «se trataba de insectos estacionales que pueden aparecer en la primavera y en el otoño y no se consideran una plaga endémica, ya que la cantidad de estos insectos que aparecen no es elevada y no provoca ningún perjuicio».

El documento también indicaba que, en alguna ocasión, se habían encontrado en el consultorio ya con anterioridad signos de presencia de roedores (excrementos o placas del techo roídas), plaga que «se estaba controlando mediante la colocación de rodenticidas autorizados convenientemente colocados con la máxima seguridad en el almacén y oficio de limpieza», afirmó en su día Padín.

Construcción de un nuevo centro para este año

Para dar solución a todos los problemas estructurales que padece el actual consultorio de Alumbres y que dificultan el trabajo diario de los sanitarios, el Ayuntamiento ha proyectado la construcción de uno nuevo para este año. Para ello, ha destinado una partida en los presupuestos, aprobados definitivamente el pasado lunes. Por su parte, la edil de MC, María José Soler, ha manifestado que «si existe el compromiso de actuar en un nuevo centro, únicamente se debe a la presión vecinal y al impulso de nuestra formación, que ha ‘forzado’ al Gobierno, a través de diferentes iniciativas a adquirir la obligación».