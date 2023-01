El presente 2023 será el año en el que Cartagena, al igual que muchas otras ciudades de España que cuentan con más de 50.000 habitantes, implante sus zonas de bajas emisiones (ZBE). Un espacio en el que se reducirá el tráfico rodado y se fomentará el uso del transporte público y la movilidad sostenible para reducir la contaminación un 30%. Ante ello, los cartageneros se están preparando y están haciendo acopio del distintivo ambiental que está distribuyendo la DGT, que tiene un coste de cinco euros y que es uno de los condicionantes que se ha aplicado ya en varias ciudades para decidir qué vehículos circulan y cuáles no por estas ZBE.

Durante todo diciembre y esta primera semana de enero, decenas de personas acuden diariamente a las oficinas de Correos para hacerse con su pegatina, lo que ha supuesto que se agoten las existencias, que se repondrán «la semana que viene», según ha asegurado a La Opinión una de las trabajadoras de la sociedad estatal.

Sin embargo, lo cierto es que en Cartagena no hará falta el uso de este distintivo para circular por las mentadas zonas, según estipula el documento de la nueva ordenanza y tal y como han confirmado a este diario fuentes municipales. Así, esta confusión entre los ciudadanos es fruto del ‘boca a boca’ y de mensajes en redes sociales, pues consideran que la ciudad portuaria va a adoptar unas directrices similares a otras ciudades que ya han implantado sus zonas de bajas emisiones.

De hecho, el Consistorio, que todavía no ha confirmado la fecha en la que entrarán en vigor las ZBE, ya informó la semana pasada a través de sus medios oficiales que «no establecerá ningún tipo de prohibición para la circulación de vehículos». «La ley de Cambio Climático establece como objetivo la reducción de la contaminación ambiental y acústica, pero no obliga a conseguirlo con prohibiciones y el Ayuntamiento de Cartagena ha escogido promover alternativas de movilidad porque el centro de la ciudad no tiene problemas de contaminación por tráfico, ya que está peatonalizado y rodeado por calles de velocidad reducida a 30 kilómetros por hora», puntualizó la concejala de Ciudad Sostenible, Cristina Mora.

Sin embargo, esto no ha frenado a muchos cartageneros que, desconfiados, se están rigiendo por la máxima ‘Más vale prevenir que curar’. Es el caso de una vecina que, tras abandonar la oficina de Correos al enterarse de que las existencias estaban agotadas, contaba a La Opinión que ella quería hacerse con la pegatina «porque le habían contado que haría falta» y que si no en Cartagena, «sí que podrá darle uso en otras ciudades de España». «Están pagando voluntariamente por algo que no hará falta, es de risa», bromeaba otro vecino.

Cartagena será el tercer ayuntamiento de España, tras Madrid y Barcelona, en contar con una ordenanza de este tipo, tal y como marca la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética para municipios de más de 50.000 habitantes.