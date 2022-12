En los últimos cuatro años de legislatura el Gobierno regional ha presupuestado 45,6 millones de euros para inversiones destinadas a Cartagena. Del total ha ejecutado 12 millones y ha dejado en el tintero 37,6 millones, lo que supone que “tan solo” el 24,2% del montante inicial ha ido destinado a proyectos del municipio, según ha denunciado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández.

En 2022, según los datos presentados por la diputada a los que ha tenido acceso a La Opinión, a 31 de octubre la Comunidad ha ejecutado 1,2 millones de los 17,5 que presupuestó, un 7% del total. Concretamente, según ha detallado Fernández, del montante presupuestado para obras en centros educativos tan solo se ha hecho efectivo durante este ejercicio el 1,7%. Asimismo, ha añadido, “aparece una partida para el Centro de Formación Industrial al que finalmente no se le ha destinado ni un solo euro” y “la ejecución en cuanto a actuaciones del Mar Menor en 2022 es del 30%, porcentaje que no supera al de los tres anteriores”.

Este año el Gobierno regional ha presupuestado 33,2 millones para Cartagena, “una cifra que triplica lo que han gestionado durante estos últimos cuatro años, lo que confirma la estafa y el engaño que suponen, una vez más”, según ha denunciado la diputada regional. Unos presupuestos que “no abordan los problemas y los retos que tiene el municipio”, ha destacado.

Por ejemplo, no destinará ninguna partida a la Zona de Actividades Logísticas, una de las grandes apuestas de la Comunidad en la ciudad portuaria. “El proyecto apareció en los Presupuestos de 2019, 2020, 2021 y este 2022, sin embargo ha desaparecido para el próximo ejercicio”, según ha denunciado Fernández, que ha hecho hincapié en que, “por contrapartida, sí que destinarán 12,1 millones de euros para la ZAL de Murcia".

En lo que respecta a Educación, “un año no aparece una cuantía suficiente para eliminar los barracones de los colegios e institutos”, ha asegurado la diputada. Asimismo “este año ha desaparecido la partida para ampliar el IES El Bohío”. En lo que respecta a la UPCT, “la rectora ha asegurado que la partida que se le ha destinado no es suficiente ni para pagar las nóminas hasta final de 2023 y reclama que es necesario un plan de financiación plurianual para garantizar su supervivencia”, ha subrayado.

En cuanto a carreteras, Carmina Fernández ha destacado que “no hay partidas para el desdoblamiento del acceso de la zona oeste; para actuar en la vía que une Cartagena con Torre Pacheco, pese a ser uno de los puntos negros de esta comarca y de la Región; o para la carretera que une La Corona de Perín con Cuesta Blanca, pese a su lamentable estado y las múltiples demandas vecinales”.

En lo que se refiere a Sanidad, “siguen incumpliendo un año más la Ley del Rosell, de modo que una vez más no hay partida para ponerlo en marcha como segundo hospital a pleno rendimiento en Cartagena”, ha lamentado la diputada socialista. “Tampoco hay partidas suficientes para que se cubran todas las plazas en los centros de salud y en los consultorios, para que no tengan que cerrar servicios cuando hay bajas o cuando el personal sanitario se marcha de vacaciones”, ha añadido.

“Tampoco hay ni un solo euro para descontaminación. En años anteriores (2020, 2021 y 2022) había partidas de 4,5 millones de euros para descontaminar la sierra minera de las que no se ha ejecutado ni un solo euro. Asimismo, no se destinará dinero alguno para descontaminar los terrenos contaminados por la industria en el entorno de Cartagena, pese a que el Gobierno regional tiene instrucciones claras de un Juzgado que le obliga a vaciar las balsas de Zinsa, pero no lo hace. De la misma manera, tampoco hay partidas suficientes para el Mar Menor. No aparecen las actuaciones que realmente se necesitan hacer en la laguna: actuar en origen y resolver los expedientes pendientes”, ha denunciado Fernández.

Respecto a Patrimonio, según ha asegurado la diputada, “no se aborda ninguna actuación importante de excavación del Teatro Romano y del Anfiteatro”. Para el Molinete “solo” aparece una partida de 25.000 euros para elaborar el Plan Director que Fernández ha tildado de “insuficiente”.

El PSOE exige los fondos de la Diputación Provincial

Por su parte, el secretario general del PSOE y candidato a la Alcaldía, Manuel Torres, ha reclamado a la alcaldesa, Noelia Arroyo, que apoye la petición de la Federación de Municipios de la Región y exija a López Miras que transfiera a los ayuntamientos los fondos que recibe como heredera de la Antigua Diputación Provincial. “Exigimos a la Comunidad que Cartagena reciba lo que le correspondería de la Diputación Provincial”, ha demandado Torres, que ha explicado que a Cartagena le corresponderían 41,9 millones de euros de los 294 millones que la Comunidad va a ingresar este año ese concepto y que “se queda el Gobierno Regional y no llega a los Ayuntamientos”.

Enmiendas

Como respuesta, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional va a presentar una batería de enmiendas, que ascenderán a unas 15 o 20, según ha asegurado Carmina Fernández. Entre otras propuestas, solicitarán que se financie el Rosell, partidas para la descontaminación de suelos, un plan de carreteras y otro para inversiones en barrios y diputaciones y más financiación para la UPCT y la UNED.