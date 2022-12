Cronista, escritor y, sobre todo, buena persona. Juan Ignacio Ferrández (Cartagena, 1970) no cesa en su labor de dar a conocer al público los entresijos del pasado de la ciudad que lo vio nacer. La cuarta parte de su recopilatorio Historias de Cartagena ya está a la venta. Un compendio de relatos inéditos de los siglos XIX y XX cuya recaudación irá destinada a una buena causa: las personas con autismo.

Cuénteme un poco acerca de su nueva obra.

El libro contiene una recopilación de 73 historias que publiqué en La Opinión desde agosto de 2012 hasta diciembre de 2013. El lector va a encontrar todo tipo de historias: algunas con nombres propios, de personajes importantes, como es el caso de Pilar León, la primera mujer médica de Cartagena, o José Monerri, quien fue cronista oficial de Cartagena.

¿Algún relato a destacar?

Por ejemplo, me gusta mucho el de un hombre que en los años 30 editó una gran cantidad de pasquines para poder encontrar a su perra perdida y ofrecía una recompensa de 250 pesetas, una cantidad bastante elevada para aquella época y que refleja lo mucho que quería a su mascota.

¿Cuál es el aspecto que más destacaría de esta nueva obra?

El hecho de dar a conocer historias que son totalmente desconocidas para los cartageneros. Aunque sea una recopilación de artículos ya publicados en prensa, para algunos serán relatos totalmente nuevos e inéditos, ya que nadie más se ha dedicado a desenterrarlas de los almacenes del Archivo Municipal.

Los beneficios íntegros de la venta de este libro irán destinados a Amudef-Autismo Somos Todos ¿por qué esta decisión?

La asociación se ha hecho un hueco en la sociedad cartagenera, cada vez hay más personas que tienen esta condición. Empezaron con una decena de familias y ahora son 160. La labor que hacen es muy importante y por eso tomé la decisión de sacar este libro para ayudarles.

¿Se ha planteado ya lanzar una quinta parte?

Sí, por supuesto. Si no me fallan los cálculos a principios de mes del año que viene habré escrito la historia número 500. Por lo que, teniendo en cuenta que el libro que he publicado ahora llega hasta la 173, todavía quedan muchos más relatos que recopilar. Con suerte y si todo marcha bien habrá Historias de Cartagena 5, 6, 7, 8…

¿Algún otro proyecto en mente?

Ahora mismo tengo encauzado un libro que versa sobre las fuentes históricas de Cartagena, en el que trato de rescatar del olvido muchas de las que ya han desaparecido. Es un proyecto que puede ser muy bonito y espero que algún día pueda ver la luz. Cartagena tiene una historia muy rica y hay muchos temas sobre los que todavía no se ha escrito y que se deben plasmar, cómo es este.