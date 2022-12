La Casa C de la Manga, diseñada por el estudio de arquitectura Martin Lejarraga de Cartagena, ha sido seleccionada como finalista al premio de mejor casa del año en la categoría residencia de playa de los premios "Best Of Year Awards 2022",que celebra la revista de interiorismo y arquitectura "Interior Design", según ha informado el estudio en un comunicado.

Estos premios internacionales rinden honor a la excelencia en los campos de la arquitectura y diseño, mostrando cada año lo que está sucediendo en el panorama internacional y honrando el trabajo de arquitectos, diseñadores y fabricantes de todo el mundo, por lo que la Casa C competirá con construcciones de lugares como Los Hamptons o Miami (ambos de Estados Unidos), entre otros. El edificio data de los años 70 y ha sido rehabilitado a partir de un proyecto sostenible que saca brillo a ese legado de hormigón, para que los inquilinos tuvieran, en su planta inferior, contacto con la arena y los bañistas, añadiendo acabados blancos de enfoscado a la tirolesa y celosía cerámica, mientras que en la superior se articuló una fachada ventilada con piezas de cerámica de gran formato, también blancas, que permiten reflejar el sol y los diferentes tonos del mar y del cielo según el momento del día. “Nos encontramos con una casa muy anticuada, completamente obsoleta, tanto desde un punto de vista programático como energético; y con una distribución muy compartimentada y rígida”, ha explicado Lejarraga, quien añadido que por ello "la reforma se basó en una parte funcional y en otra material." La gala final donde se conocerán a los ganadores se celebrará el 8 de diciembre en Nueva York (Estado Unidos) y se podrá seguir de forma virtual en www.boyawards.com .