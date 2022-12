«Quiero vivir mi propia vida»: Busco Casa, es un proyecto de vida independiente impulsado por la fundación Iberdrola con el principal fin de promover el tránsito de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y del desarrollo de Asido Cartagena hacia una vida en comunidad. «Nuestro objetivo es reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás. El hecho de que la persona con discapacidad necesite más apoyos que otras personas, no tiene que limitar su derecho a una vida en igualdad de oportunidades y desarrollada en inclusión. De estos apoyos depende que la persona con discapacidad pueda incorporar habilidades para ser independiente y seguir evolucionando de manera global como persona, haciendo más cercana su plena inclusión y participación en la sociedad y no teniendo únicamente una atención asistencial», afirman desde Asido Cartagena.

«Queremos reivindicar que nuestra vida no está tan lejos de la tuya. Incluir es concienciar a la gente de que las personas con discapacidad somos como tú» En el año 2012, las familias de Asido Cartagena se plantearon el futuro de sus hijos y, junto a ellos, dieron forma a lo que hoy es ya una realidad, caminar hacia una vida independiente, inclusiva y normalizada o, como ellos le llaman, «Vivir mi propia vida». El Proyecto de Vivienda de Aprendizaje para la Vida Independiente está en marcha desde ese mismo año, comenzando con 17 participantes y aumentando el número en cada convocatoria (siendo Iberdrola quien ha apoyado este proyecto los últimos 7 años). En este año cuentan con 33 personas interesadas en acceder a la vivienda, lo que supone un aumento significativo del 194% de usuarios con respecto al inicio del proyecto. El objetivo de la vivienda de Asido es ser lanzadera de sus planes de vida influyendo en la calidad de vida de los participantes y sus familias, creando una experiencia de vida en comunidad. «Es necesario seguir creando puentes hacia la comunidad, con los apoyos necesarios para poder participar en ella y conseguir una vida plena, digna y de calidad», explican en Asido. Día de las Personas con Discapacidad «Hoy, que se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, queremos reivindicar que nuestra vida no está tan lejos de la tuya. Incluir es concienciar a la gente de que las personas con discapacidad somos como tú», manifiestan los usuarios de Asido Cartagena, una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1993 y ofrece servicios de Atención Temprana, Centro Ocupacional, Centro de Día, Servicio de Empleo, Servicio de Viviendas Rotatorias, Servicio de Apoyo a Familias, Apoyo Psicopedagógico, y Escolar, así como de Ocio y Tiempo libre. Además, compone, junto a otras veintisiete, Plena Inclusión Región de Murcia, la Federación de Asociaciones de familias de personas con discapacidad intelectual.