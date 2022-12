La Universidad Popular (UP) de Cartagena oferta hasta el mes de mayo 40 cursos más con 826 plazas, que se suman a las 1.290 plazas publicadas al inicio de curso y a las 1.700 plazas en barrios y diputaciones de la UP Out, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

"Esto supone que acercamos la cultura a más de 3800 cartageneros desde la Universidad Popular", ha explicado la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, durante la presentación este jueves de la programación de la UP, en la que ha estado acompañada por el concejal del Área de Cultura, David Martínez, el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, y por el director de la Universidad Popular, José Macián, así como profesores de los diferentes cursos. Los 40 cursos que se ofertan se distribuyen en 8 áreas temáticas muy diversas. "El programa que presentamos apuesta por nuevas disciplinas que, aunque están dentro de las áreas tradicionales de la UP, pretenden tener un efecto enriquecedor, aportando un aire nuevo y renovador. La UP es una entidad viva que se adapta a las nuevas necesidades de la población, tanto a nivel formativo y cultural, como de ocio y tiempo libre", ha precisado Castejón. La Universidad Popular tiene también como objetivo, dentro de sus competencias, atraer a los más jóvenes con una oferta que da respuesta a sus aficiones pero que también les ofrece un "espacio de confianza donde sentirse acogido y cuidado y donde poder establecer relaciones con personas que comparten sus aficiones", ha indicado la vicealcaldesa. Educación creará cursos especializados de FP en la Región a demanda de las empresas Entre las principales novedades de este curso destaca el crecimiento del Área de Literatura con dos cursos centrados en la escritura. Por un lado el curso de 'Periodismo Literario: contar la realidad', impartido por un periodista de amplia experiencia profesional a nivel internacional, y, por otro lado, la aportación de una reconocida escritora y guionista que impartirá el curso 'Escritura de una novela'. En el Área de Nuevas Tecnologías, continúa creciendo la formación de Fotografía con nuevos cursos especializados, ya que se pueden adquirir conocimientos para realizar un Cortometraje y, se ofertan más cursos de alfabetización digital con DigitaliCT. Dentro del Área de Artes Plásticas, a los cursos tradicionales de Cerámica y de Escultura se añaden nuevas propuestas como la 'Alfarería Artesanal' en el Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bábara, un taller para aprender a hacer Fanzines y, por último, un taller formativo en la cultura del antiguo Egipto. En Artes Escénicas, junto a la formación de los talleres de Canto, Coro y Teatro se ofertan nuevos cursos como Bailes Tradicionales que se impartirá en el Centro Cívico de Canteras, Música Gospel Swing y un nuevo taller de Ritmo, que trabajará diferentes modalidades de percusión. Como no podía ser de otra forma, el Cine tiene un espacio destacado en la programación de la UP, en dos modalidades. Por un lado, el Cineforum II, con nuevo ciclo trimestral en cuya programación se contará con la presencia del director de una de las películas que se van a proyectar.Por otra parte, el ciclo Cinema UP que, a lo largo del año 2023 quiere llevar a la gran pantalla la conmemoración de tres días especiales: Día Internacional de la Mujer, Día de los Derechos Humanos y el Día del Medioambiente. El Área de Medioambiente también se enriquece con nuevos proyectos que se suman a los tradicionales de la UP, entre lo que destaca el Ciclo Cambio Climático, con cuatro charlas formativas realizadas por un experto científico. "También apostamos por la dinamización de una red de Huertos Urbanos en Cartagena con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la creación de nuevos huertos urbanos que se pretenden crear en los distintos barrios y diputaciones, así como potenciar los existentes", ha precisado Castejón. Esta propuesta comenzará con un curso de Agroecología Práctica en el huerto urbano de José María Lapuerta. La oferta medioambiental concluye con los nuevos talleres sobre la primavera desde el Observatorio Medioambiental. En el Área de Artesanía continúan los 23 cursos programados en la UP y ampliamos la formación del Taller de Esparto, cuya demanda continúa creciendo. "Para poner un broche de oro a nuestra oferta, por primera vez organizamos el Taller de Bordado en oro cartagenero a través de una de las bordadoras más prestigiosas de Cartagena, autora de muchos de los bordados que luce nuestra Semana Santa. Por primera vez, la UP ofrece la posibilidad de aprender este arte para que no se pierda en el olvido esta tradición cartagenera", ha asegurado Castejón. Los interesados pueden conocer toda la oferta a través de la página web 'up.cartagena.es'.