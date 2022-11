Una vez más el enfrentamiento, la crispación y la tensión se volvieron a adueñar del salón de Plenos y de nuevo los protagonistas fueron la alcaldesa, Noelia Arroyo, del Partido Popular, y el grupo municipal MC, en especial su portavoz, José López. Todo ocurrió durante el debate de una moción en la que los cartageneristas pedían la dimisión del concejal de Deportes, Álvaro Valdés, pues lo consideran culpable directo de que el partido de Copa del Rey entre el Algar y el Celta no se dispute en Cartagena.

La primera polémica surgió cuando la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto, replicaba la moción de MC en representación del Gobierno. Esta se defendió de las acusaciones, alegando que la no celebración del partido en Cartagena se debió a "problemas técnicos". Nieto destacó que "MC tiene en un sillón a una persona condenada dos veces por delitos de agresión (en alusión a José López) y pide la dimisión de un concejal porque la empresa que estaba contratada por el club hizo mal su trabajo". "Hay una tremenda desproporción entre una cosa y la otra", puntualizó la edil. Nieto también recordó que cuando concejal de MC, Ricardo Segado (que presentó la moción) fue edil de Patrimonio, "se dañó severamente el mosaico de la muralla bizantina debido a una intervención de su concejalía y no dimitió".

Fue en este momento en el que otro edil de MC, Álvaro Valdesueiro, replicó para alegar que esas acusaciones "no eran objeto de la moción". Arroyo intervino para que "no interrumpiera", ya que "no tenía turno de palabra". "Parece que si no hacen ruido no se les tiene en cuenta", dijo en relación a MC. En defensa de la intervención de Nieto, la regidora explicó que "estaba poniendo ejemplos de lo que hizo su compañero (dirigiéndose a Valdesueiro) de corporación cuando gobernó, aportaciones que está en su legítimo derecho de hacer", de modo que "no le estaba insultando ni faltando al respeto".

El siguiente enfrentamiento se produjo momentos antes de la votación de la moción, cuando Arroyo anunció que Valdés no votaría, pero que se quedaría en el salón de plenos. Esto desató las quejas de MC, que aseguraban que en ese caso se contaría como una abstención, según les transmitió la secretaria del Pleno en otra ocasión. Finalmente para "evitar más polémicas", Valdés abandonó la sala y se produjo la votación, que rechazó la moción.

López arremete contra la familia de Arroyo

Con el transcurso del debate la tensión se fue acrecentando. Segado recordó que los vecinos "están pidiendo la dimisión de Valdés y de la propia alcaldesa", cosa que no "no sucedió" con él, asegura. Fue entonces cuando la primera edil dijo: "Vamos a encargar el polígrafo ese del señor López y vamos a ver quien dimite antes, si el condenado o a la que le piden la dimisión", lo que enervó sobremanera al portavoz de MC, que en un arranque de ira la llamó "maleducada, arrabalera" e incluso la acusó de "dejar sin herencia a parte de su familia". Arroyo pidió "respeto" para su familia, y le llamó "cobarde" por "estar todo el día insultando al Gobierno a micro cerrado". López, furioso, abandonó la sala y no regresó, dejando sin presentar una de las mociones que tenía preparadas.