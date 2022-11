El botellón es un de los principales problemas que afectan a Cabo de Palos durante el verano. Fiestas ilegales que llevan años produciéndose en la localidad costera y que afectan al descanso de los vecinos. Por ello, el Ayuntamiento de Cartagena va a preparar un Plan de Actuación para garantizar el ocio nocturno y que al mismo tiempo pueda minimizar este problema, que será extensible a todas las zonas más turísticas del municipio dónde aumenta la población en época estival.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Pleno celebrado este jueves, fue presentada por Unidas Podemos. La portavoz de la formación morada, Leli García, recordó durante su intervención que "el pasado 31 de octubre fue registrado en el Ayuntamiento un escrito acompañado de 2.200 firmas de vecinos y vecinas de Cabo de Palos, con el objetivo de elevar su queja relativa a este asunto".

En dicho escrito se manifestaba el malestar por el hecho de botellones continuos que afectan, no solo al descanso, sino también a la salubridad de la zona. "No sólo mencionan el hecho de los ruidos, que alteran el descanso vecinal, también se hacen eco de la suciedad que conlleva la realización de éstos en calles de la zona", destacó García.

Desde Unidas Podemos consideran que "este plan de actuación, que habrá que dotar del presupuesto oportuno, se podría empezar a diseñar desde ya mismo, en colaboración con los técnicos de las diferentes concejalías implicadas, para su puesta en marcha el próximo verano, buscando una alternativa de ocio nocturno a los botellones en zonas residenciales que haga cumplir la ordenanza de ruidos y aumentando también el servicio de limpieza y recogida de residuos, así como los efectivos de Policía Local".

En representación del Gobierno local, el edil David Martínez Noguera hizo hincapié en que "durante la legislatura se ha actuado con diferentes medidas, algunas extraordinarias, para intentar solucionar este problema, pero no es tan fácil acabar con él, y por eso lleva tantos años sucediendo".

El concejal también recordó que "próximamente se convocará una Mesa del Pacto por la Noche", en la que "se expondrá un estudio realizado por la UPCT y a las personas afectadas y a la juventud cartagenera para que expongan sus propuestas". Martínez Noguera subrayó, en respuesta a la iniciativa de Unidas Podemos, que "por muchas mociones que se lleven al Pleno, la manera de solucionar este problema es hacer propuestas, dar ideas y buscar soluciones y no solo decir que otros hagan el trabajo".

Restaurante de Cala Salero

El restaurante proyectado en la Cala Salero de Cabo de Palos también salió a colación en el Pleno celebrado este jueves. En concreto, se acordó que el Ayuntamiento instará al Gobierno regional que "el acondicionamiento que tiene pensado pensado hacer en esa zona portuaria, se haga respetando los valores naturales y paisajísticos de la zona y con la participación y el consenso de los vecinos". La iniciativa fue una enmienda presentada por el Gobierno a la moción de Unidas Podemos, que pedía al Gobierno Local que mostrara su oposición al proyecto de construcción del restaurante.

La concejal de Litoral, Cristina Pérez, explicó que "se está ante el comienzo de un proceso que se ha iniciado a petición de un tercero por parte de la Dirección General de Puertos", pero que "todavía no hay ninguna concesión ni un proyecto licitado concreto al que poder oponerse".

Vox se abstuvo a la propuesta, ya que, según explicó su portavoz, Gonzalo Abad, "los comunistas siempre están en contra de aquello que supone un beneficio para la sociedad en su conjunto, ya que piensan que los negocios solo benefician a quien los promueve, cosa en la que están equivocados. Así, hizo hincapié en que "lo que necesita Cartagena, y Cabo de Palos en particular, es que inviertan en nuestro municipio, lo que genera riqueza y que al final redunda en el conjunto de la sociedad". Abad considera que "ni los vecinos ni colectivos de ningún tipo deben tener la última palabra en este tipo de asuntos, pues ya existen cauces democráticos para su participación política". Y en todo caso, concluyó, "hay que cumplir la ley, y si la iniciativa la cumple habrá que respetarla".

Posible vulneración del Pleno

MC, aunque a favor de la enmienda presentada por el Gobierno, también se abstuvo, pues considera que podrían estar vulnerándose las normas del reglamento del Pleno, lo que afectaría a todos los debates que se están produciendo. El portavoz adjunto de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, señaló que, según refleja el reglamento, "la enmienda es aquella propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro mediante escrito al presidente antes de iniciarse la deliberación, siendo una moción algo a parte, que no es objeto de competencia del Pleno".

La secretaría del Pleno explicó que en el reglamento "se habla de proposiciones, que se dividen en resolutivas y no resolutivas, siendo las mociones proposiciones no resolutivas y de control, por lo que la aplicación de enmiendas sí es legítima". A MC no le convenció la respuesta, por lo que pedirá un informe jurídico por escrito para que aclare el asunto. Por lo tanto, según anunció Giménez, su formación se abstendrá en la votación de todas las enmiendas hasta obtener una resolución que las avale, una postura a la que también se ha adherido Unidas Podemos.