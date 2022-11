El Gobierno de Cartagena renuncia a la subida salarial fijada para 2023

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena renunciará a la subida salarial del 2,5% para el año que viene fijada por el Gobierno de España para todos los empleados públicos y responsables políticos de la Administración. El Gobierno, que también renunció a la subida del 2% para 2022, aplicará la subida solo a los funcionarios, según han confirmado a La Opinión fuentes municipales.

Los concejales de la oposición se beneficiarán del incremento si no renuncian expresamente a él. De momento, a pesar de haber sido consultados por La Opinión, ningún grupo ha querido manifestarse al respecto.

Esta propuesta se hará extensiva a los miembros directivos de los gabinetes que asisten al Gobierno y a los grupos políticos municipales que los conforman en la propuesta.

«Nosotros mantenemos nuestras retribuciones y, lo que es más importante, mantenemos nuestros compromiso de no subir los salarios que aprobamos a principio de la legislatura. No se debe hacer demagogia con los sueldos de los responsables públicos, pero tampoco deben hacerse trampas. En momentos como el que estamos viviendo la gente no entiende, por ejemplo, que el Gobierno de España, que es el uno de los que tiene más ministros y asesores de Europa, decida hacerse una subida camuflada dentro del aumento de sueldos a los funcionarios», señala la alcaldesa, Noelia Arroyo.

"No se debe hacer demagogia con los sueldos de los responsables públicos", señala Noelia Arroyo

El resultado de los acuerdos entre el Gobierno central y los sindicatos supondrán que el sueldo de los funcionarios y de los miembros del Gobierno central será en 2023 un 6% mayor con respecto al de 2021 y un 4% mayor con respecto al inicialmente previsto para 2022, cuando aún se esperaba que el aumento sólo fuera del 2%.

Esta es la segunda renuncia a las actualizaciones de salario después de que el Gobierno de Cartagena decidiera el año pasado no aplicar a los miembros de la Corporación en los presupuestos de 2022 la subida del 2% fijada por el Gobierno central, que sí se aplicó a los funcionarios.