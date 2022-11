¿En qué aspectos del sector del transporte marítimo destaca el Puerto de Cartagena?

El Puerto de Cartagena es un referente en el sistema portuario español como primer puerto en tráfico de graneles. En 2022 seguimos batiendo récord de mercancías con 30,25 millones de toneladas movidas hasta octubre, un 18% más que el mismo periodo del ejercicio anterior.

La importación sigue liderando la actividad portuaria con 23,4 millones de toneladas, destacando los graneles líquidos como principales protagonistas, donde el gas natural sigue creciendo como combustible sostenible en un 60% con más de 3,2 millones de toneladas descargadas.

Somos un motor económico y un hub logístico atractivo para el transporte marítimo por nuestros costes competitivos, la agilidad en las operaciones portuarias y por nuestra situación geoestratégica. Nuestro crecimiento va dirigido a la diversificación apostando por combustibles más sostenibles como el GNL y el hidrógeno verde; el tráfico de aerogeneradores; y la industria offshore para el mantenimiento de plataformas y buques petrolíferos.

¿Y cómo afecta el contexto actual a dicho sector?

Las perspectivas para el Puerto de Cartagena son muy positivas a pesar de vivir una época de incertidumbre generada por la covid, la guerra de Ucrania y la inflación. Esperamos concluir el ejercicio 2022 con un récord histórico de más 35 millones de toneladas movidas.

Tenemos una hoja de ruta marcada por el desarrollo de infraestructuras que ofrezcan los mejores servicios a nuestros clientes, como la ampliación del muelle para incrementar el tráfico de gas natural y de ganado vivo; la puesta en marcha del ferrocarril a Escombreras conectado al nodo logístico que será la ZAL y el Corredor Mediterráneo; y Barlomar, que será clave hasta que consigamos poner en marcha la nueva dársena de El Gorguel.

Pero también trabajamos para ser palanca tractora de la actividad empresarial de la Región como infraestructura que permita a las empresas ganar en competitividad y sostenibilidad.

¿En qué consiste el proyecto de la nueva terminal polivalente, Barlomar, y qué oportunidades puede brindar en el futuro más próximo de Cartagena y la Región de Murcia?

Barlomar llega en el mejor momento para liderar el crecimiento económico y social, haciéndonos más competitivos y eficientes. Un proyecto estratégico que cuenta con un amplio consenso social y empresarial, donde el sector privado aporta más del 35% de los fondos necesarios para su ejecución. Posicionará a Cartagena como una gran capital del Mediterráneo convirtiendo a la Región en la puerta de entrada de las mercancías a Europa.

Barlomar es un proyecto pionero en el ámbito de la tecnología y la ingeniería. Será una de las terminales más modernas y sostenibles del mundo que nos permitirá seguir creciendo en el tráfico de mercancías. Entraremos en el top de los puertos españoles en tráfico de contenedores, multiplicando por diez la capacidad y consiguiendo que los millones de contenedores que pasan frente a Cartagena entren a Europa por nuestro Puerto.

¿Cómo se trabaja desde el Puerto de Cartagena para convertirse en un destino de éxito y referencia en el sector de los cruceros?

El turismo de cruceros en Cartagena es un éxito colectivo de todas las administraciones y del sector turístico y hostelero porque ofrecemos un servicio de primera calidad y un oferta cultural y patrimonial que sitúa a Cartagena como una gran capital turística.

Fuimos uno de los primeros puertos españoles en recibir cruceros tras la vuelta de la actividad suspendida por la pandemia. La confianza y la seguridad generada en las navieras es la clave de éxito para que sigan repitiendo año tras año, apostando por Cartagena como escala de sus nuevos buques y recibiendo a los cruceros más grandes del mundo, como el Wonder of the Sea, que ha visitado la ciudad en dos ocasiones este año.

Este 2022 seguimos batiendo récord. Las cifras de cruceristas hasta la fecha superan los 163.000 pasajeros en 165 buques.

¿Cómo se sigue trabajando en esa integración puerto-ciudad en Cartagena?

Las actuaciones de integración puerto-ciudad van a velocidad de crucero para avanzar hacia la Cartagena 5.0, más sostenible, eficiente y turística.

La primera fase de Plaza Mayor, que abarca desde la cola de la Ballena al paseo de la Terminal de Cruceros, ya podemos disfrutarla, y el resto de las fases se están ultimando los proyectos que pronto anunciaremos. Es una actuación que nace pensando en el ciudadano y en abrir Cartagena al mar y a su propia historia, siendo el Puerto el centro de la vida social de los cartageneros, pero también de los miles de turistas que nos visitan. Un lugar para degustar su propia gastronomía con una oferta hostelera de calidad y disfrutar de una continuada agenda cultural, social y deportiva.

Y no podemos olvidar El Espalmador, donde recuperaremos un espacio emblemático para los cartageneros con nuevos usos para activar la vida social y deportiva.