Pasa a veces que el tiempo no acompaña en un día histórico. Y si no, que se lo digan a Domingo y Sofía. Estos recién casados fueron ayer los protagonistas del primer matrimonio oficiado en una playa de Cartagena. Fue en la playa de Levante, en Cabo de Palos, y ni el viento ni la drástica bajada de temperaturas que ha experimentado la Región en las últimas horas empañaron un acto que no pudo ser más simbólico y en el que sí acompañó el sol. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, dirigió una ceremonia que fructificó en el primer ‘sí quiero’ oficial en una playa cartagenera ante numerosos invitados.

Debido al viento, los novios e invitados encontraron refugio en la terraza del paseo de Levante, José Soler, que con su hospitalidad permitió que la ceremonia transcurriese con éxito. Sofía y Domingo escogieron este emplazamiento, pero podrían haberse decantado por los otros 15 que incluye la Ordenanza aprobada por el Pleno el pasado 28 de octubre. La lista la conforman, en La Manga del Mar Menor, la Cala de Turco, tres zonas de la playa del Vivero, playa del Cavanna y la playa del Ciervo (estas 0en el Mar Menor) y, ya en el Mediterráneo, la playa del Galúa y la playa de Entremares. También Cala Reona (en Cabo de Palos), La Azohía y San Ginés, Cala Cortina, la playa Estrella de Mar, en Los Urrutias, Mar de Cristal y la playa de Villas Caravaning. Para solicitar la celebración del enlace es necesario solicitarlo a partir de la entrada en vigor la ordenanza y hasta el 15 de septiembre. Nadie se podrá casar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, temporada alta de baño. La alcaldesa señaló que esta ordenanza «supondrá un impulso al turismo y a la hostelería del municipio, creando más empleo, desestacionalizando y diversificando la actividad de las playas».