La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena ha concedido licencia a Mercadona para que pueda construir en el futuro centro comercial Las Dunas Cabo de Palos uno de sus supermercados más grandes de España. La infraestructura tendrá una superficie de unos 4.500 m2 aproximadamente y las obras, que tienen un plazo de ejecución de 11 meses, supondrán una inversión de 5,2 millones de euros.

La superficie contará con una planta baja de 4.168,43 m2 en la que se ubicará la zona comercial, las cámaras, el almacén, el muelle de descarga y el cuarto del centro de transformador, y una primera planta de 337 m2 que se destinará a las dependencias internas (vestuarios, sala de descanso, etc.) y terrazas descubiertas para maquinaria. Junto al local se ubicará un aparcamiento exterior de 3.660 m2 para uso de clientes del supermercado con un total de 90 plazas -tres de ellas adaptadas para personas con discapacidad. En la planta del sótano, que cuenta con 8.771 m2 se ubicará otro parking con un total de 235 plazas, de las cuales ocho de ellas están adaptadas para personas con minusvalía y ocho para recarga de vehículos eléctricos.

"Esta licencia simboliza el final del bloqueo absoluto que durante 20 años ha sufrido aquella zona del termino municipal, por fin en lugar de explanadas y edificios en semiruina se están ejecutando las obras de urbanización, los pequeños comerciantes ya ven el final del túnel que ha durado más de dos décadas y las cadenas importantes apuestan por la zona e invierten y crean empleo", ha declarado la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón.

El pasado mes de julio inició, tras estar 30 años paralizado, la primera fase de las obras del proyecto del centro comercial, que comprende la demolición de 10.000 m2 de sótano del antiguo centro comercial, así como de los tres pabellones de locales abandonados. La segunda fase comprende la renovación completa de la urbanización, que estaba planeada que comenzara el próximo verano, pero en la que apareció un bache que podría retrasarla, tal y como informó La Opinión. Certain S.L., la promotora de esta gran superficie, aseguró que el Ayuntamiento de Cartagena le denegó el certificado de innecesaridad para constituir el complejo, un documento necesario para la tramitación de las licencias de obras mayores en solares o fincas afectadas urbanísticamente. Ante la situación, la promotora ha presentado un recurso de alzada y todavía está a la espera de una respuesta. Si la contestación no es positiva, no duda en presentar un recurso contencioso-administrativo para solucionar el asunto.