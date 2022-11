Las obras de remodelación de la avenida Génova del Polígono de Santa Ana, en Cartagena, para abrir una conexión, por medio de una rotonda, con la calle República Argentina han llegado a su fin, procediéndose este miércoles 3 de noviembre a su apertura al tráfico rodado, tal y como ha anunciado el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, que ha estado comprobando sobre el terreno el resultado de los trabajos.

Esta actuación, cuyo importe ronda los 150.000 euros, ha sido consensuada con los colectivos vecinales de la zona, tanto la Entidad de Conservación del Polígono como la Asociación de Vecinos, y tal y como ha señalado el edil Diego Ortega, “el objetivo es pacificar el tráfico en la zona, ya que el tema que preocupaba a los vecinos era que al poner en marcha esta conexión la avenida tendría mucha más afluencia de vehículos y, al estar en el entorno de dos centros educativos, esto podía provocar problemas en los accesos”.

Así, la remodelación ha consistido en reducir el número de carriles de la Avenida Génova, de cuatro a dos, se ha construido un carril bici, se ha eliminado el aparcamiento que se venía realizando hasta la fecha en un carril de circulación y se ha incrementado el número de plazas de estacionamiento en unas 20 al cambiar de aparcamiento en línea a aparcamiento en batería.

Además, se han ejecutado cuatro pasos de peatones sobre elevados que calman el tráfico y dan mayor seguridad a la hora de cruzar la calle. También se han realizado cambios y mejoras en los imbornales. Según afirma el presidente de la asociación de vecinos, Pedro Luis Ros, se ha planteado, además, la posibilidad de construir buzones de desagüe en la redonda que que conecta la avenida Génova y la calle República Argentina, debido a que dada la gran cantidad de árboles que hay en la zona muchas veces los imbornales se taponan con las hojas en episodios de lluvia, por lo que estos ayudarían a evitar precisamente eso.

Los vecinos querían un boulevard peatonalizado

La propuesta de los residentes del Polígono de Santa Ana era, en un principio, la de hacer un boulevard peatonalizado con una zona verde y un carril bici, de modo que no pudieran acceder el tráfico rodado. Finalmente esta idea se desechó, ya que la pretensión del Ayuntamiento era la de abrir ese tramo al tráfico rodado, de modo que los vecinos se tuvieron que adaptar al nuevo proyecto. Así lo asegura el presidente de la asociación de vecinos, Pedro Luis Ros, quien afirma que "no ha habido consenso con el Ayuntamiento", y que "simplemente no tuvieron más remedio que aceptar las actuaciones que plantearon, ya que no habían más opciones. Por ello, pidieron "ser conocedores de todo lo que se hiciera", para intentar, por su parte, "que la obra de adecuación fuera lo más correcta posible de acuerdo a sus demandas”.

Ros apunta que una de las razones por las que se ha tirado el muro para conectar ambas calles en estas circunstancias tiene "una explicación económica", y es que "se trata una exigencia de un supermercado Consum, abierto recientemente en la zona de El Bohío".

Por otro lado, ha habido ciertas quejas vecinales sobre la ubicación del nuevo carril bici, ya que "se ubica en la parte que da a las salidas de muchas residencias", según afirma Ros. Sin embargo, esta decisión por parte del Ayuntamiento tiene una explicación, y es "ubicarlo en en frente, como los vecinos pedían, era más peligroso para la seguridad de los que circularan por el carril, ya que se cruzaría con muchas calles de paso", según le han trasladado al presidente de la asociación de vecinos.

Piden más aparcamientos

Por otro lado, los residentes consideran que todavía son necesarios más aparcamientos dada la gran cantidad de centros educativos que hay en la zona. Por ello la Asociación de Vecinos y el colegio Narval que se modifique un tramo de unos 70 metros situado entre el citado centro y el Colegio Miralmonte de modo que de los 20 aparcamiento que hay actualmente se pase a unos 80, según asegura Ros, quien espera que la adecuación se lleve a cabo "durante el año que viene".

Conexión con la autovía

Otro asunto que también preocupa a los vecinos respecto a la apertura del muro, según ha destacado Ros, “es que en el plano del Plan Parcial, al final de la avenida Génova, dónde actualmente hay un gran parterre, se indica que un futuro se podría interconectar con la autovía de Vera”. Algo que podría suceder si el empresario Tomás Olivo, propietario de los terrenos del helipuerto, decide construir en esa zona, situada junto al parque de los Exploradores. El presidente de la asociación vecinal teme que el Polígono, “una zona residencial, soporte una gran cantidad de tráfico y se convierta en una radial”.