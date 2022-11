Los buques 'Riviera', de la naviera Oceania, y 'Norwegian Star', de Norwegian Cruises Lines, son los primeros en arribar al puerto de Cartagena en la primera doble escala de las previstas este mes, donde recibirán 35.000 cruceristas en 26 buques y donde repetirá una quíntuple escala, en el tercer mejor mes del año 2022, según han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Su presidenta, Yolanda Muñoz, ha destacado que "volver a contar con cinco cruceros en un mismo día es un éxito para Cartagena y su puerto que ha demostrado su capacidad para acoger importantes operativas y por consolidarse como un destino atractivo para las navieras que repiten mes a mes".

Muñoz ha enfatizado que "Cartagena es una gran capital del Mediterráneo, por eso, las navieras repiten y traen nuevas escalas, porque confían en Cartagena como un destino que genera confianza y que los turistas eligen".

En este sentido, tres nuevos buques llegarán al puerto en noviembre. En concreto, el 'Norwegian Dawn', de Norwegian Cruises Lines; el 'Azamaran Onward', de Azamara Cruises; y el 'MSC Seaview', de MSC Cruceros.

Además, este mes acogerá otra doble escala el 25 de noviembre, y dos triples escalas, los días 2 y 7 de noviembre. El 2 de noviembre, volverá el crucero 'Wonder of the Seas', de la compañía Royal Caribbean, en su regreso a Estado Unidos tras una exitosa travesía por el Mediterráneo.

Este buque es considerado como el barco más grande del mundo, una verdadera ciudad flotante, de 363 metros de eslora y 64 metros de ancho con un peso de 236.857 toneladas.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha celebrado estas cifras de récord en un mes de noviembre, que se convierte en uno de los meses "más destacados en cuanto a número de pasajeros con 35.000 cruceristas.

"Esto supone una media diaria de más de 1.000 personas que llegarán a Cartagena, en beneficio de nuestros museos, comercios y hostelería", ha dicho Arroyo, que señala la temporada otoñal como la temporada alta para el turismo de cruceros motivado, principalmente, por las cálidas temperaturas que ofrece Cartagena. Y, además, por la amplia oferta turística y cultural de diversa índole que ofrecemos".

"Cartagena es ya una referente en turismo de cruceros con un muelle a pie de ciudad y una oferta cultural, histórica y gastronómica que nos consolida como un puerto winterless gracias a la coordinación y dinamización de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma", ha recordado Muñoz.