Los trabajadores de la empresa encargada de la limpieza del estadio Cartagonova y del Palacio de los Deportes han denunciado impagos reiterados de sus nóminas. Hecho por el cual han amenazado con convocar una huelga indefinida e incluso algunos de ellos han acudido a los Juzgados para dar una solución al problema.

Los empleados afirman que se les deben dos, tres e incluso cuatro meses de salario desde que entró en vigor el contrato en enero de este año y, dada la situación, creen que no cobrarán hasta febrero, fecha en la que, en teoría, una nueva empresa se haría cargo de la limpieza de las instalaciones deportivas, ya que vence el contrato y el Ayuntamiento no optará por prorrogarlo, según aseguran fuentes cercanas consultadas por La Opinión.

Por su parte, la dirección de la firma pachequera Mantenimiento Terrestres SL, Matersa, afirma que «no es cierto que les hayan llegado a deber hasta cuatro mensualidades, en todo caso dos, que se están abonando durante esta semana».

A principios de este mes el Ayuntamiento anunció que había rescindido el contrato a Matersa debido a este incumplimiento, detallando «que estaba trabajando en la contratación de una nueva empresa». Finalmente esto no ha ocurrido, debido a que la empresa presentó alegaciones, en las que indicaba que había ingresado la nómina de julio y había enviado a los empleados un palé con el material necesario para desempeñar su trabajo. Algo que «llevaban tres meses sin hacer y que no ha paliado del todo los problemas, dado que no han traído bolsas de basura ni papel de manos», critican los trabajadores, que también han denunciado la «falta de maquinaria».

La dirección de Matersa también se ha pronunciado a este respecto y alega que el responsable del servicio, encargado de gestionar el material y la maquinaria, no ha comunicado a la empresa tal deficiencia. Un responsable de servicio que la firma pachequera dispuso recientemente ante las quejas de falta de mantenimiento del estadio Cartagonova, derivada de la «dejación de funciones del encargado, ya que no realizaba los pedidos con los procedimientos adecuados ni informaba correctamente de las bajas, de modo que no se cubrían las vacantes», según afirma la empresa. Tras la inclusión de este nuevo responsable del servicio, «la limpieza de las dos instalaciones deportivas ha mejorado considerablemente», según apunta Matersa.

Los trabajadores han criticado la inacción del Ayuntamiento en todo este asunto. Por su parte, el Consistorio asegura que «actualmente los servicios jurídicos municipales están analizando las alegaciones de la empresa», y que por ello el contrato permanece activo. Sin embargo, los trabajadores afirman que, «debido a los pocos meses que restan de contrato, no habrá tiempo para echar a Matersa». Ante la situación , han planteado hacer una huelga indefinida si los pagos finalmente no se cumplen tal y como se ha comprometido la empresa.