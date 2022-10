Manuel Torres García, vecino de Santa Lucía. Actualmente trabaja en el grupo parlamentario de la Asamblea Regional y se dedica al mundo de la hostelería, labores que compagina con un grado de Educación Física que retomó recientemente y que terminará dentro de algo más de un año, según relata. Casado y con una pequeña de 6 años, sus «dos Lidias», ganó las primarias de su partido con un apoyo contundente y se ha propuesto el reto de ganar las próximas elecciones y devolver el PSOE a lo más alto.

¿Cuáles son las bases del proyecto de este PSOE?

La cercanía con la gente, de modo que podamos sentir sus problemas como propios. Y seguir pateándonos el municipio de cabo a rabo para conocerlo, como llevamos haciendo desde hace unos años a pesar de la situación en el grupo municipal, ya sea secretario general, candidato, alcalde o concejal.

¿Cuál es su previsión de cara a las elecciones municipales?

El PSOE aspira a ganarlas y con mayoría absoluta. Y esa es la pretensión que hemos tenido desde que mi equipo y yo cogimos las riendas del partido.

¿Cómo pretende hacerlo?

Con cercanía con el ciudadano, de modo que podamos sentir sus problemas como propios, mucho trabajo y con el apoyo de todas las asociaciones y militantes que se han volcado con el proyecto. Y ya no el proyecto de Manuel Torres, sino el proyecto del PSOE de Cartagena en su conjunto, de sacar adelante un partido cuyas riendas asumimos en una situación muy complicada, pero que actualmente está totalmente superada. Ya no existe división y así lo hemos demostrado en todos los procesos orgánicos.

¿Ha planteado algún posible pacto o ha descartado alguno?

Lo que puedo afirmar con rotundidad es que somos incompatibles con las ideas del PP, el partido que ha sentado en el banquillo a dos presidentes autonómicos y que ha hecho gala del transfuguismo durante esta legislatura. Por otro lado, también somos incompatibles con la pelea, la bronca, la mala educación y ciertas excentricidades que se dan. Ya, en base a esos principios, estudiaremos los posibles pactos y hablaremos con todo el mundo.

¿Y el nuevo partido de Castejón, cree que tendrá apoyo?

Supongo que sí, pero del PSOE poco.

¿Cree que se diferencia mucho su orientación política?

Por supuesto, solo hay que ver con quién pactó (en referencia a su pacto con el PP).

¿Cree que Cartagena debería ser una provincia?

¿Y por qué no? Pero quiero dejar clara una cosa: a Cartagena nunca le ha ido bien cuando solo se ha mirado a sí misma. Le ha ido bien cuando ha tenido una buena coordinación con el Gobierno de España y con el regional. Teniendo en cuenta eso, ¿por qué no podríamos ser una provincia? Incluso, se podría plantear el debate del cambio de nominación de esta Región.

¿Cómo se presentan estos próximos meses de campaña electoral?

Apasionantes e ilusionantes. Vamos a poner toda la carne en el asador para hacer un proyecto que ilusione a los cartageneros y que nos vuelva a reconectar con la sociedad, y con la intención de llegar aún más fuertes al Ayuntamiento, ya que, como he dicho, tenemos intención de ganar las elecciones.

"Los vecinos deben participar en los presupuestos"

«Mucha foto y postureo». Así es como define el secretario general del PSOE el panorama político actual. Situación que se ha planteado revertir, dando un mayor protagonismo a los vecinos.

¿Cuáles son los principales problemas que cree que padece el municipio?

No tenemos un Plan General en condiciones que vertebre la ciudad para el futuro. Debe haber una descentralización real, ya en ocasiones los servicios públicos no llegan a ciertos pueblos, como El Algar. Es necesario vertebrar y cohesionar el municipio. No puede ser que después de casi 20 años todavía tengamos suelos contaminados que están matando a los cartageneros. Hay que abordar los grandes problemas que hay en la ciudad, no solo los pequeños que generen buenas fotos y postureo.

¿Qué cambios propone?

En el Gobierno actual es el concejal de distrito el que decide a qué destinar las inversiones, en lugar de los propios vecinos, tal y como se hacía cuando el PSOE gobernó en 2015, y razón por la que fuimos un referente para muchos otros municipios. Por ello queremos revertir de nuevo la situación. Creemos que cuando los vecinos y vecinas participan en estas cuestiones, permite que se haya lo que realmente lo que ellos demandan y que cuiden más el entorno porque lo han elegido ellos. Y de esto de modo que esa participación sea útil a la hora elegir dónde quiere uno vivir.

¿Algún otro proyecto?

Para nosotros dar una solución al problema de la contaminación es prioritario dada su gravedad, así como al estado del Mar Menor. También nos gustaría liberar la terminal de contenedores del muelle de Santa Lucía, para regenerar la zona y hacer ahí una playa urbana, un proyecto en el que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo.

¿Considera que hay inseguridad ciudadana en el municipio?

La Policía Local ha tenido numerosas reyertas con el actual Gobierno. Tenemos insuficientes agentes. Llevan años anunciando la apertura del Cuartel de Cuesta Blanca sin que se haya llevado a cabo aún. Este verano en La Manga había días que no había servicio de la Policía Local. Y eso es en lo que hay trabajar. Hace falta aumentar las plantillas y mejorar las condiciones de los agentes.