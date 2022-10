La empresa Soltec, que tiene proyectada la instalación de una planta solar de 90 hectáreas en la diputación cartagenera de El Algar, se ha comprometido a «no limitar el crecimiento natural del pueblo y a incrementar las medidas tendentes a reducir el impacto visual del huerto», según informó ayer la concejala Alejandra Gutiérrez durante la celebración del Pleno.

Según puntualizó la alcaldesa, Noelia Arroyo, este fue el acuerdo al que llegaron representantes de la empresa y de la asociación de vecinos y junta vecinal de El Algar, tras una reunión celebrada el pasado lunes por la noche. Además, según informó Gutiérrez, este tipo de reunión se celebrará «en breve» en Alumbres, dónde también está prevista la instalación de un huerto solar.

Estas declaraciones surgieron durante el debate de una moción presentada por Unidas Podemos, en la que solicitaba el establecimiento de moratoria para que «toda la cuenca vertiente del Mar Menor quede libre de parques fotovoltaicos». Iniciativa que fue rechazada con los votos en contra del Gobierno, a favor de MC y UP y la abstención de Vox.

«Como Ayuntamiento no podemos ir en contra de lo que está pactado, eso sería prevaricar, no solo incumplir un acuerdo», expresó Gutiérrez en relación al protocolo que firmaron las asociaciones empresariales del sector, la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) y el Ayuntamiento, que establecía que «los vecinos respetarían la instalación de plantas fotovoltaicas en todo el término municipal siempre que se excluyera el Distrito 1, la zona oeste, por su valor paisajístico y natural».

Ante la negativa del Gobierno, miembros de la Alianza del Campo de Cartagena para la Ordenación de las Instalaciones Fotovoltaicas (Accoif), que habían acudido a seguir el debate del Pleno, expresaron sus discrepancias en voz alta. Al salir del Salón de Plenos más de una veintena de personas se manifestó a las puertas del Palacio Consistorial al grito de «este Ayuntamiento no nos representa» o «renovables si, pero no así».

Santiago del Álamo, un miembro de la plataforma que pudo intervenir durante el debate, criticó «la falta de diálogo con los vecinos» y la concesión de unos permisos que «a pesar de contar con el aval de la presidenta de la Favcac, no cumplen con los criterios medioambientales ni socioeconómicos». Así pues, Accoif propone «una transición energética ordenada, respetuosa con el entorno y que evite la posición de dominio de inversores».

Polémica entre López y Arroyo

Durante el debate de una de las mociones, Arroyo llamó al orden hasta en dos ocasiones a José López, e incluso amenazó con echarle si había una tercera, por llamar «chorizos» y «ladrones» a los miembros del Gobierno. «Nosotros no le llamamos a usted delincuente o condenado», respondió Arroyo a López.

Los nuevos negocios no pagarán tasas

El Ayuntamiento mantendrá libre de tasas la apertura de negocios en Cartagena y no aplicará la subida del IPC en las tasas y precios públicos por segundo año consecutivo, lo que elevará a más de 6 millones de euros el ahorro fiscal para los cartageneros, tal y como adelantó La Opinión hace unos días. Los cálculos municipales estiman que durante 2023 la actualización del 10 % del IPC en las tasas y precios públicos para 2023 supondría un aumento de la recaudación de 3,8 millones de euros. Al respecto, MC presentó una moción en el Pleno celebrado ayer para solicitar la «eliminación» de estas tasas. Iniciativa que rechazó el Gobierno, pues consideran, en palabras de la concejal de Hacienda Esperanza Nieto, que «es una medida que la corporación lleva ya aplicando dos años». «No entendemos por qué presentar esta iniciativa al Pleno, quizás es porque MC se quiere apuntar el tanto de que la idea ha sido suya», declaró Nieto, quien también recordó que cuando el Gobierno presentó la propuesta en las ordenanzas fiscales de 2022 MC no las aprobó». A lo que añadió que «se ve que consideraron que la crisis del Covid no era suficiente, pero la guerra de Ucrania sí». «Votamos en contra de toda su propuesta de ordenanza, porque venía de forma conjunta a otras propuestas con las que no estábamos de acuerdo, como el hecho de perdonar la tasa de terrazas y luego quisieran cobrarla con cargo a su subvención», afirmó la edil de la formación cartagenerista, Isabel García. «MC tiene la voluntad de eliminar las tasas, no solo de suspenderlas», añadió.