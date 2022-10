La polémica por la instalación de plantas fotovoltaicas en Cartagena parece no tener fin, al menos de momento. Y es que la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) ha salido en defensa de su presidenta, Sonia Montoya, por las acusaciones vertidas sobre ella durante el Pleno celebrado este martes y aseguran que ella "no actúa en contra de los vecinos".

Representantes de la Alianza del Campo de Cartagena para la Ordenación de las Instalaciones Fotovoltaicas (Accoif), que acudieron a la sesión plenaria para exigir una moratoria que impida ubicar huertos solares en el entorno del Mar Menor (distrito 7), dijeron “no sentirse representados” por la Favcac. En este sentido, criticaron la decisión de la presidenta de firmar el acuerdo para conceder licencia a 14 instalaciones fotovoltaicas en el término municipal. "Decidió por ella misma y sus intereses”, exclamó uno de los miembros de Accoif durante el debate. Críticas que también han aflorado en redes sociales.

El portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez Gallo, también puso en duda la neutralidad de Montoya y lamentó que “el sentir general de los vecinos no quede representado por ella”. “Los cartageneros estamos acostumbrados a tener un Gobierno tránsfuga, no sé si será tránsfuga también la presidenta de la Favcac, o desde luego sí que parece guiada por alguien que sí lo es, porque se llevó a cabo una reunión con la vicealcaldesa y con las empresas del sector de las fotovoltaicas para conceder nuevas licencias y los vecinos no estaban informados, y eso huele fatal”, aseguró.

Ante “los múltiples ataques por personas que se dejan llevar por los dimes y diretes que van oyendo o por las opiniones oportunistas de partidos políticos”, la Favcac “se ha visto en la obligación de tener que contestar a estas personas, que están criticando a una persona que altruistamente, no como los políticos, trabaja por y para los vecinos”, han afirmado en un comunicado.

La Favcac asegura que “lo primero que hizo en cuanto tuvo conocimiento de que en el distrito 7 se iban a instalar placas fotovoltaicas, fue reunir en Los Nietos a todas las asociaciones de vecinos afectadas del Mar Menor, a la que también acudió el promotor de la creación de Accoif”. En dicha reunión, puntualizan, “se informó a los vecinos y se les dijo que la Favcac estaba de acuerdo con las fotovoltaicas, pero no de una manera descontrolada, que había que respetar el paisaje y que si alguna asociación quería que se hiciera cualquier actuación, la Federación estaría codo con codo con ellas”. Sin embargo, “ninguna asociación se pronunció”, subrayan.

Así pues, el pasado 27 de septiembre se produjo la reunión de la Comisión de Seguimiento del Protocolo para la instalación de fotovoltaicas, la presidenta de la Favcac dio el visto bueno a la concesión de licencias de nuevas plantas, entre ellas la de El Algar, ya que se respetaba al distrito 1, tal y como establecía su acuerdo firmado con el Ayuntamiento y los vecinos de la diputación “no mostraron oposición”. A los pocos días, expone la Favcac, “el presidente de la Asociación de Vecinos del Algar le manifestó a la presidenta su desacuerdo con la decisión tomada”, hecho ante el cual Montoya “mostró su apoyo al 100%”, subrayan desde la Federación.