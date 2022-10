La empresa Soltec, que tiene proyectada la instalación de un planta solar de 90 hectáreas en la diputación cartagenera de El Algar, se ha comprometido a "no limitar el crecimiento natural del pueblo y a incrementar las medidas tendentes a reducir el impacto visual del huerto", según ha informado este martes la concejala Alejandra Gutiérrez durante la celebración del pleno.

Según ha puntualizado la alcaldesa, Noelia Arroyo, este fue el acuerdo al que llegaron representes de la empresa y de la asociación de vecinos y junta vecinal de El Algar, tras una reunión celebrada anoche. Además, Según ha informado Gutiérrez, este tipo de reunión también se celebrará “en breve" en Alumbres, dónde también está prevista la instalación de un huerto solar.

Estas declaraciones surgieron durante el debate de una moción presentada por Unidas Podemos, en la que solicitaba el establecimiento de moratoria "de dos años" para que "toda la cuenca vertiente del Mar Menor quede libre de parques fotovoltaicos". Iniciativa que fue rechazada con los votos en contra del Gobierno, a favor de MC y UP y la abstención de Vox.

"Como Ayuntamiento no podemos ir en contra de lo que está pactado, eso sería prevaricar, no solo incumplir un acuerdo", ha expresado Gutiérrez en relación al protocolo que firmaron las asociaciones empresariales más representativas del sector, la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac) y el Ayuntamiento, que establecía que "los vecinos respetarían la instalación de plantas fotovoltaicas en todo el término municipal siempre que se excluyera el Distrito 1, la zona oeste, por su valor paisajístico y natural, tal y como se está haciendo".

Ante la negativa del Gobierno, miembros de la Alianza del Campo de Cartagena para la Ordenación de las Instalaciones Fotovoltaicas (Accoif) que habían acudido a seguir el debate del pleno expresaron sus discrepancias en voz alta. Al salir del salón de plenos más de una veintena de personas se manifestó a las puertas del Palacio Consistorial al grito de “este Ayuntamiento no nos representa” o “renovables si, pero no así”.

Santiago del Álamo, un miembro de la plataforma que pudo intervenir durante el debate, criticó "la falta de diálogo con los vecinos" la hora de acometer la instalación de huertos solares. "A pesar de que la presidenta de la Favcac, Sonia Montoya, dijo que respaldaba las citadas plantas solares, porque cumplía, según ella, con los criterios establecidos por la Comisión, realmente no los cumple. Ni los criterios medioambientales, ni los socioeconómicos o de economía circular. Nosotros mismos lo hemos visto ‘in situ’: no hay bosque forestal que rodee las instalaciones, la malla cinegética está en mal estado… Hay muchas cosas que mejorar", ha asegurado.

Así pues, Accoif propone "una transición energética ordenada, respetuosa con el entorno y con garantías, evitando la posición de dominio de inversores y, para ello, en base a la transparencia con el pueblo, sostenibilidad en base al respeto al medio natural, paisajístico y etnográfico y a la democratización de la energía".

La oposición tendrá presencia en la Comisión de seguimiento

En esta línea, la moción de Unidas Podemos también solicitaba "la convocatoria urgente de la Comisión Informativa Especial sobre Proyectos de Energías Renovables, invitando a la misma a los representantes de Accoif, conformada por 50 asociaciones y entidades ecologistas y civiles, y se informe sobre todos aquellos proyectos que tienen licencia concedida o que estén en estudio o trámite".

Esta petición no salió adelante, ya que "la representación vecinal ya se cumple por parte de la Favcac, otra cosa es que ciertas entidades no estén de acuerdo con su postura", ha subrayado Arroyo. Durante su intervención, la alcaldesa tuvo que llamar al orden a algunos miembros de Accoif, que la interpelaban exclamando frases como "la presidenta de Favcac decidió por ella misma y sus intereses”.

Por otro lado, la regidora también ha aclarado, tras las quejas de UP y MC, que "no era consciente de que no había participación de la oposición en la Comisión de seguimiento", ante lo que ha expresado su voluntad de que "sí deberían estar representados, así como que exista la mayor transparencia posible". "Todos los proyectos se van a ir analizando uno a uno para que no tengan rechazo vecinal", ha añadido.