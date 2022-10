La falta de mantenimiento y limpieza en ciertos puntos del municipio sigue siendo uno de los principales focos de críticas por parte de los vecinos. En este sentido, algunos residentes del pueblo han criticado el «mal estado y la gran cantidad de suciedad» que presenta la Plaza Iberoamérica, en La Vaguada, con una vegetación «muy descuidada» que ha provocado que proliferen las ratas y culebras en la zona. «La plaza parece sacada de un pueblo tercermundista. Palmeras y setos sin podar y suciedad por todas partes», apuntan.

Según ha denunciado Marga, una vecina que reside junto a la plaza, las ratas han invadido la planta baja de su hogar, así como la de otras viviendas situadas en la calle Potosí. «Hay unas higueras salvajes han crecido hasta tal punto que las ramas y hojas llegan hasta el suelo, lo que las ratas han aprovechado para hacer ahí sus madrigueras y, al parecer, muchas de ellas han migrado hacia la zona residencial», asegura.

Esta vecina de La Vaguada teme que todo el suelo de casa, de tarima flotante, se eche a perder por culpa de las dos nuevas inquilinas que tiene en su hogar. «Me encuentro excrementos por toda la casa y zonas mordisqueadas. Incluso han roto los cables de un arcón frigorífico que tenemos», apunta. Marga afirma tener, además, limitaciones para lidiar con los roedores, puesto que no puede colocar veneno en la casa, ya que corre el riesgo de que lo ingiera su perro. «El otro día me encontré una de las ratas en la cocina y me llevé tal susto que me fui corriendo de casa y pase la noche en casa de mi madre, relata.

Así pues, los residentes de la zona residencial consideran que la solución pasa por «limpiar a fondo el parque, podar la vegetación y arrancar de raíz las higueras», que según consideran, son el «foco principal del problema». Sin embargo, se sienten «abandonados» por la Administración ya que, según aseguran se han puesto en contacto vía telefónica con el Ayuntamiento, sin embargo, aún no han recibido «respuesta alguna» de una posible actuación en la zona, lo que ha desatado sus críticas. «Llevamos un año transmitiendo nuestras quejas y no hacen nada, y cada día que pasa los nidos se multiplican en la zona», denuncian.

Botellones en la zona

La celebración de botellones puntuales en la plaza es otro de los problemas que aquejan a los vecinos. «Como la plaza está abandonada y no la vigila nadie, los adolescentes van ahí a beber y dejan toda la basura, residuos que no recoge nadie», denuncian los vecinos.

Tal y como han explicado a La Opinión desde la Concejalía de Parques y Jardines, la Plaza de Iberoamérica «ha sido objeto este verano de frecuentes botellones y vandalismo, que han provocado que el parque se llene de basura prácticamente a diario, así como la entrada de vehículos en el interior que deterioran la vegetación». En Parques y Jardines afirman que «la plaza se limpia con una frecuencia de dos veces por semana». En cuanto a la vegetación, precisan que «se realizan las labores habituales, aunque dado que ha sufrido actos vandálicos, se pondrá un especial interés en mejorar su estado».

Por otro lado, las críticas vecinales también se han centrado en la calle Potosí, la cual es actualmente de doble sentido, «lo que ha provocado que, en dos ocasiones, vehículos que circulaban a toda prisa se estrellasen contra alguna de las viviendas», denuncian. Ante esto, y para evitar sucesos similares, los vecinos solicitan al Consistorio que la vía pase a ser de sentido único, «dada la estrechez de los carriles».

Denuncian la "inoperancia" de la asociación vecinal

Algunos de los vecinos que han denunciado el caso de invasión de ratas en sus hogares también han criticado la «inoperancia» de la asociación de vecinos de la zona, ya que, según aseguran, «en muchos casos, como en este en concreto, no se hacen cargo de transmitir al Ayuntamiento las demandas que hacen», labor que «acaban realizando ellos mismos», apuntan. Al respecto, cabe destacar que desde julio la Asociación de Vecinos de La Vaguada está disuelta, ya que se acabó el mandato de la anterior directiva. Actualmente se está llevando a cabo el proceso para realizar los nuevos nombramientos.