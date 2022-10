Octubre ha arrancado apostando fuertemente por el turismo de cruceros. Este mes, sin ir más lejos, se perfila como la mejor temporada en cuanto a número de escalas ya que se prevé un total de 36. Además, cuatro de los buques que harán parada en Cartagena lo harán por primera vez motivados por los innumerables atractivos que ofrece la ciudad y por su proximidad con el centro urbano.

Costa Fascinosa, de la naviera Costa Cruceros, ha sido el primero en inaugurar el mes de octubre, pero también el primero de los cruceros que se estrena en el muelle cartagenero. Se trata de un buque de 290 metros de eslora cuya decoración se encuentra inspirada, principalmente, en los personajes e historias del teatro, la ópera y el cine. Hasta un total aproximado de 3000 pasajeros han desembarcado hoy en la ciudad portuaria procedentes de Lisboa, impresionados con el recibimiento que han tenido por parte de la Agrupación Musical de Pozo Estrecho incluida en el ciclo, “De mar, puerto y bandas”.

A bordo del buque, el jefe del departamento de Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Fernando Muñoz, también ha participado en esta comitiva de bienvenida haciendo entrega al capitán del barco de una metopa conmemorativa en recuerdo de su primera visita a la ciudad de Cartagena.

La presidenta de la APC, Yolanda Muñoz, recuerda que “no es la primera vez que la compañía Costa ha hecho llegar sus cruceros hasta Cartagena. La satisfacción que han demostrado sus pasajeros en anteriores visitas les ha hecho repetir escala de forma continuada con distintos buques y solicitar experiencias autóctonas de disfrute en la ciudad, pero también conocer algunos de los enclaves más representativos de la Región de Murcia”.

Tras Costa Fascinosa, otros tres buques le sucederán en esa escala inaugural. Sin ir más lejos, mañana lunes llegará a Puerto el Spirit of Adventure, uno de los primeros cruceros “boutique” de la compañía Saga Cruises. Con posterioridad, el próximo 18 de octubre, lo hará el Golden Horizon, considerado como “el mayor velero de vela cuadrada del mundo” y, finalmente, el día 26, será el Island Princess el que haga parada por primera vez en Cartagena. Un crucero de clase “coral”, de última generación y perteneciente a la línea Princess Cruises.

Según las previsiones que maneja la Autoridad Portuaria, Octubre concluirá con la llegada de un total aproximado de 39.000 pasajeros, pero también con ocho dobles escalas y dos triples. Además, destacan el 12 de octubre como el día de mayor afluencia de pasajeros con el desembarque de más de 6.000 cruceristas procedentes de los barcos Britannia y Mein Schiff Herz.

Con el inicio del otoño, el Puerto de Cartagena empieza a recuperar el esplendor del turismo de cruceros de antes de la pandemia ya que se estima que la temporada finalice con un total de 82 escalas y más de 100.000 turistas a pie de puerto.

La presidenta de la APC destaca que “el trabajo que se está realizando entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma de Murcia por consolidar a Cartagena como puerto winterless está dando sus frutos ya que, no sólo hemos conseguido rebasar las cifras anteriores a la crisis sanitaria, sino que, además, estamos captando nuevos cruceros que eligen Cartagena como escala de destino en su ruta de viaje”

Noviembre también se configura como mes de récord por el desembarque de 40.000 cruceristas y por la llegada del barco más grande del mundo: el Wonder of the Seas, de la prestigiosa naviera Royal Caribbean. Una estampa única en aguas cartageneras que tendrá lugar el día 2 de noviembre.