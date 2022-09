La integración del Puerto a la ciudad ya es una realidad. «La segunda transformación de la ciudad en este siglo XXI, cuya intención es la de devolver a los cartageneros su Bahía y de recuperar el valor social que siempre ha tenido», según aseguraron la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la inauguración de la primera fase del proyecto Plaza Mayor, que ayer lucía llena de vida.

El evento, que tuvo como maestro de ceremonias al televisivo Xuso Jones, acogió a centenares de asistentes que abarrotaron la explanada que ya conecta a través de nuevo pavimento con la plaza Héroes de Cavite y con la plaza del Ayuntamiento. También se hizo gala de nueva iluminación, jardinería, pérgolas y nuevos bancos.

Tal y como dijo ayer Antonio Hidalgo, cantante de Los Happys, poco antes de su actuación: «Vuelve la vida y el baile» a la ciudad portuaria. Y es que este nuevo proyecto «pretende recuperar la actividad del Puerto de décadas anteriores», según dijo Arroyo durante su discurso. En este sentido, aseguró que la idea es que la recién inaugurada Plaza Mayor acoja «eventos sociales, culturales y deportivos gratuitos todos los fines de semana». La regidora incluso mencionó la posibilidad de celebrar las próximas campanadas frente al mar.

El consejero de Turismo, Marcos Ortuño, que también estuvo presente en la inauguración, aseguró que este nuevo proyecto supone «un paso más para potenciar Cartagena como referente turístico internacional». La iniciativa parece haber convencido a muchos vecinos; es el caso de una mujer que afirmaba alegre que este tipo de proyectos son los que «ayudan a dar vida a la ciudad». Sin embargo, hizo un llamamiento al resto de vecinos del municipio para que entre todos «mantengan la Plaza Mayor lo más cuidada posible».

Otros no se mostraban tan ilusionados, es el caso de un vecino más mayor que decía no haberle sorprendido tanto las nuevas obras. «Están bien, pero no suponen un cambio tan radical para el Puerto como lo pintan», apuntó. Asimismo tb mostraba cierta preocupación por la ordenación del tráfico en la zona, ya que durante los eventos la circulación quedará cerrada a los vehículos.

Durante la noche los asistentes al evento vibraron con la música de Los Happys, que con su último acorde dieron por concluida la gala.